Al cotejar las versiones digitales recientes con los libros antiguos, el reportero de The Telegraph encontró casos concretos del trabajo de los “lectores sensibles”. “En la novela de Poirot de 1937 Muerte en el Nilo, el personaje de la Sra. Allerton se queja de que un grupo de niños la está molestando, diciendo que “vuelven y miran, y miran, y sus ojos son simplemente repugnantes, al igual que sus narices, y no creo que me gusten mucho los niños”. Esto se ha simplificado en una nueva edición para afirmar: “Regresan y miran y miran. Y no creo que me gusten mucho los niños”, afirma.

También se ha alterado el vocabulario para eliminar el término “oriental”, mientras que se ha eliminado la alusión racial de un sirviente negro, entre otros ejemplos citados por el diario.

El arte es un fenómeno social. Sus virtudes y contradicciones están conectadas con la vida de la comunidad en la que se produce. Por eso el asunto de los “lectores sensibles” tiene aristas complejas.