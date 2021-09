Actualmente, Mello ha ilustrado más de 100 libros y escrito 26. En 2014 ganó el Premio Internacional Hans Christian Andersen, en la categoría Ilustrador, reconocimiento concedido por el International Board on Books for Young People (IBBY) y considerado el Premio Nobel de Literatura Infantil y Juvenil.

“Son niños y niñas latinoamericanos siendo personajes y no siendo solamente un número en las estadísticas o como piezas humanas de un sistema centrado en el mercado, son personas con voz y pueden hablar con la contemporaneidad, con animales o plantas, porque todo esto hace parte de nuestra cultura”.

“Es una que cruza una frontera muy tenue entre la imagen y la palabra. Me encanta hacer libros que les parezcan locos a los niños y niñas, que sean experimentales. A veces los hago para ellos, pero también para mí, como un egoísmo que resulta más real al otro porque todo lo que se hace para sí mismo termina siendo generoso, así sea una contradicción desde el arte”.

Su estilo literario es muy particular, ¿cómo lo define?

“Más allá del significado cultural, me interesa ver el color como un personaje, como una relación presencial con la niña o niño lector. A veces empiezo a escribir, otras a dibujar”.

¿Hace una especie de retrato de la realidad?

“Sí. En el libro Los Carvoeirinhos, por ejemplo, está una realidad como el trabajo infantil, pero no muestro al niño solo en esta condición sino como un humano, para no transformar esto en un elemento antropológico la manera que encontré fue hacerlo con un narrador no humano, en este caso una abispa que ve la vida humana como algo raro. Mis temas son la muerte, la guerra, la separación, el hambre, el desplazamiento, la destrucción de la naturaleza”.

¿Qué significó ganar el Premio Nobel de Literatura Infantil y Juvenil?

“Fue fantástico porque era la primera vez que un latinoamericano ganaba este premio. Fue la posibilidad de conectarme más firmemente con más niños, niñas y promotores de lectura en todo el mundo, fue también transmitir la expresión de América Latina por medio de la narración de imágenes”.

¿Está trabajando en algún nuevo libro?

“Sí, en dos que espero lanzar antes de que termine este año. Uno se llama U507, es sobre la llegada de un submarino a Brasil durante la Segunda Guerra Mundial, una niña, que en realidad es mi madre, le toca ver los destrozos en la playa. El otro es Espinho de Arraia y es sobre las personas que viven en la orilla del río Amazonas”.