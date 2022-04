El levantamiento de las restricciones sanitarias desató una ola de conciertos de todo tipo y magnitud. En los últimos meses de 2021 y los primeros de 2022 grupos de rock, cantantes de música popular, intérpretes de ska, reguetón y baladistas llegaron a Colombia en procura de conectar de nuevo con los públicos en vivo.

De tal suerte, los conciertos han asumido para las audiencias y los artistas el rostro de una reactivación que no se restringe a la economía, un volver a la vida tras los meses raros del confinamiento por la covid-19. “Yo soy un hombre de tablas, no solamente mi economía depende de los conciertos, sino que ya tengo una adicción, no podría vivir sin tocar en los escenarios porque me hace muy feliz”, dijo el compositor argentino Fito Páez a Colprensa.

La música en vivo es, según Mario Vargas Llosa, uno de los pocos rituales que le quedan a una sociedad despojada de las creencias de las religiones tradicionales.

Sin embargo, las cosas no han resultado un camino de rosas. La reciente muerte de Taylor Hawkins, el baterista de la banda Foo Fighters, el día de su presentación en la tarima del festival Estéreo Picnic, celebrado en Bogotá del 25 al 27 de marzo, es el más reciente eslabón de una cadena de contratiempos, cancelaciones y muertes. La última vez que la gente pudo ver a Hawkins en acción fue cinco días antes, en la clausura del Festival Lollapalooza, en Buenos Aires

Publicidad

La noticia de su fallecimiento produjo conmoción entre los asistentes al Estéreo Picnic y numerosos miembros de la industria musical. Inevitable resultó recordar el suicidio del compositor Kurt Cobain el 5 de abril de 1994. La idea no resulta gratuita: Dave Grohl, el fundador y vocalista de Foo Fighters, hizo parte de Nirvana, el grupo que hizo a Cobain el emblema de la generación X y de grunge.

Una de las primeras estrellas pop en reaccionar al deceso de Hawkins fue Miley Cyrus. En medio de su presentación en el Lollapalooza de Brasil, Cyrus recordó que Hawkins fue la primera persona a la que llamó por teléfono al bajarse del avión impactado por un rayo en el viaje de Colombia a Paraguay.

Cyrus se presentó en Bogotá unos cuantos días antes de la fecha programada para el recital de Foo Fighters. Incluso, en su evento, la cantante –recordada por su papel protagónico en la serie infantil Hanna Montana– debió parar el concierto, acosada por los estragos del jet lag y la altura de la capital colombiana.

Publicidad

“Seré honesta, no me estoy sintiendo bien en este momento, pero me quedaré aquí todo lo que pueda porque sé cuánto han esperado este show”, les dijo la actriz a los asistentes. El hecho de culminar el evento produjo admiración entre sus fans. Los conciertos les exigen a los artistas enormes gastos de energía y una salud de hierro.