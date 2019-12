Las letras de estas dos escritoras jóvenes están despegando

Lo que logró fue una historia en primera persona que reúne las anécdotas como si todas le hubieran sucedido a una sola mujer. Villa, de 29 años, señala que fue una casualidad toparse con la editorial local que la apoyó, la encontró un día en Instagram, pero que ha sido un descubrimiento para ella ver cuántas editoriales independientes hay en este momento. En esta búsqueda de autogestión se ha dado cuenta de algo que cree que le sucede más a las mujeres jóvenes que se lanzan a la escritura: “No sé si sea cuestión de género, pero según lo que he hablado con otras mujeres, entra un susto y una inseguridad grande”, cuenta.

Un escritor joven puede ser alguien de 39 o de 17 años, pero para llegar allá hay que ir construyendo y empezar por algo básico: escribir. Juanita Balcázar Sánchez y Águeda Villa son ejemplos claros de cómo un par de jóvenes no solo logran publicar, sino ganar premios importantes

La primera vez que el ejercicio se publicó, en 2007, Andrés Neuman, Juan Gabriel Vásquez, Pilar Quintana y Ricardo Silva Romero estuvieron entre los elegidos, aquellos que prometían y el pronóstico no falló. Entre la segunda camada, en 2017, fueron Leila Guerriero, Carmen Bullosa y Darío Jaramillo los jurados que seleccionaron a Liliana Colanzi, Giuseppe Caputo, Samanta Schweblin, Emiliano Monge y Juan Esteban Constaín .

A Juanita Balcázar la acostumbraron a leer una historia todas las noches antes de dormir. Desde pequeña los libros le generaban curiosidad y en su casa siempre le permitieron explorarla. “He tenido el lujo de tener una biblioteca con la que podía jugar”, cuenta. No tiene claro cuándo empezó a escribir, pero sabe que antes lo hacía con más dibujos. Este libro le mostró la disciplina que hay con un proyecto así y tiene pensado seguir midiéndosele a eso. “Desde hace un par de años me decidí a estudiar literatura. Ahora, más que nunca, lo veo como algo posible, lleno de oportunidades – dice – Pienso que gran parte de lo que hacemos tiene algo que ver con el empeño que le infundimos y por esto creo que, siempre y cuando me dedique, de una forma u otra, a la literatura, puedo encontrar mi futuro”.