La poesía no es un monstruo literario

En una de las primeras visitas del escritor argentino Alberto Manguel a Colombia, a finales de la década de los ochenta, se topó con una agradable sorpresa que le recordó su país natal. Cuando lo invitaban a comer o a tomarse un café, “de repente, en algún momento, alguien recitaba poesía”.

Publicidad

Para él no se sentía como algo pedante o pretencioso, “sino como lo más natural del mundo”. Como si la poesía también fuera una invitada en esas reuniones, una muy esperada, la que todos ansiaban detenerse a escuchar.

“Ahí estaban las palabras que uno buscaba para lo que sentía”, enfatiza Manguel, quien ha estudiado la literatura durante años. Ese tipo de encuentros, sin embargo, ya no son tan comunes. Hay quienes ahora toman distancia frente a ella porque piensan que se trata de algo superior, complejo y no tienen idea de por dónde empezar a saborearla.

Cree que todavía es muy posible que la poesía vuelva a convivir con toda tranquilidad en las salas, en las reuniones, en salones de clase o donde ella escoja estar, pero antes hay que perderle el miedo.

Sin tantas categorías

Publicidad

Su idea es clara: “La aproximación a la poesía es errónea, la ponemos bajo el rótulo de algo difícil, algo elevadamente intelectual y es como si tuviésemos que tener un pasaporte especial para llegar”, opina Manguel, quien estuvo de visita en Medellín por el Hay Festival 2020.

“Solemos tenerle miedo a lo desconocido”, agrega Jhon Mauricio Taborda, profesor del CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Para él, lo mejor sería sacar esa idea de “saco, corbata y pipa” al imaginario que se ha construido de manera equívoca en torno a los versos, quitarle ese tono solemne y distante con el que la pintan.

La poesía es el inicio de la literatura –siente Manguel–. Es allí que empezó todo y en muchos lugares sigue siendo la forma esencial de la relación de una persona con las palabras.

Para él hay que quitar tantos rótulos, ese puede ser un buen inicio para que los niños se acerquen. “Si a un niño le leen un texto y no le dicen que se trata de un poema, un tratado filosófico, un cuento o una fábula, si le gusta, lo lee, y si no le gusta, no”. ¿Le gusta o no lo que lee? ¿Se identifica? Quizá allí está la clave.

Publicidad

Como una amistad

Puede que en el arte, como pasa con las relaciones humanas, esa cercanía la otorgue la familiaridad: compartir tiempo con la obra, opina el profesor Taborda. “Empezar a leer poesía es como arrancar a tejer una amistad, es algo que se va armando en la alquimia de ese encuentro, en la compatibilidad no prevista”. Su relación con la poesía empezó con Borges, aunque no está seguro de recomendarlo para alguien que apenas inicia.

“No hay un A, B o C para arrancar a leerla, porque la hay para muchos gustos y temperamentos. La hay para los impetuosos, que les gusta el movimiento o el vértigo, y más sosegada, más tranquila, poesía lenta para quienes les gusta rumiar o saborear”.

Se le vienen a la cabeza poetas colombianos como León De Greiff, José Asunción Silva o Porfirio Barba Jacob. Piensa que los clásicos pueden ser un buen comienzo. Advierte, además, que como sucede en la realidad, puede terminar encontrando en las personas más inesperadas, a los más íntimos amigos o, en este caso, los más íntimos versos.

Publicidad

¿Dónde está la poesía?

Para el ganador del Premio Nacional de Poesía 2019, Rómulo Bustos, no está en el lenguaje solamente. No es solo un conjunto de palabras que transmiten una serie de imágenes e ideas. “La poesía está es en las cosas”.

Para él acercarse a eso que parece tan inmenso es, en realidad, muy sencillo: “Lee la vida, que el solo acto de leerla bien leída genera los poemas”. Una recomendación: “Toma distancia de todo lo que te entregue la sociedad frente a lo que es la poesía”.

Algo así opina Taborda, quien advierte que no se debería creer que la poesía es solo un conjunto de palabras que forma versos y rimas, o confundirla con textos muy adornados o con muchos adjetivos.

Aunque no hay una fórmula o una única recomendación, acérquese a ella como lo haría con cualquier otro libro: desde la obra de un novelista que también ha escrito poesía, desde las antologías por temáticas o remitiéndose a los clásicos, desde el consejo de un amigo lector. Hay espacio para exploraciones y para encontrar ese pedazo de lenguaje que se conecta con la vida propia. Vaya sin pretensiones, que en esa búsqueda encontrará su poema, ese en el que sentirá que el autor, seguro, lo escribió para usted.

Por estos días de Hay Festival, una de las invitadas más importantes a Cartagena es Ida Vitale, poeta uruguaya que ganó el año pasado el premio Cervantes. Una buena idea para iniciar. Van tres versos del poema Un pintor reflexiona: Qué pocas cosas tiene/ este callado mundo,/ más allá de mis Cosas .