¿Qué es la música para usted?

De Arco: “A mí la música me da mucha felicidad, a pesar de que suele ser un trabajo muy difícil: toca ensayar bastante, nos cansamos mucho corporal y mentalmente. Desde esta edad estamos muy prestos a aprender nuevas cosas y la música será nuestra carrera. No me arrepiento de escogerla. Siempre llegó a mi casa con muchas ganas de seguir con la música del día siguiente. Me da sentido para seguir”.

Publicidad

¿Por qué escogió el instrumento, el violín, para consagrarse a él?

Acuña: “Yo no escogí el violín como instrumento principal. De hecho, yo quería aprender a tocar el piano, pero en un principio no tuve acceso al instrumento. Escuché el violín. Entonces dije, bueno, vamos a empezar para ver qué surge de aquí, al mes ya estaba súper enamorado del instrumento y no quería soltarlo”.

¿Qué edad tenía?

Publicidad

Acuña: “Ahí tenía 13 años, estaba recién entrando al mundo de la música y no tenía ningún conocimiento previo”.