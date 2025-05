Conozca la historia de Pepo, el creador de Condorito

“En Topaze, Pepo creó varios personajes, como Don Gabito, quien representaba al presidente Gabriel González Videla. En esa época, a los presidentes de Chile se les daban pseudónimos, y Don Gabito era uno de los más emblemáticos. Lo interesante de Don Gabito es que, siendo una representación muy crítica y áspera respecto a lo que ocurría en el país, Pepo, al finalizar su mandato, le regaló una compilación de todas las tiras del personaje. Este gesto quedó grabado en la memoria.

Otro personaje destacado es Don Rodrigo, que aparece como una figura medieval armada, con un humor simple y picaresco. En cuanto a los personajes femeninos, Viborita es muy relevante: una figura atípica para su época, que no quería casarse y era habladora, criticaba ácidamente todo lo que no fuera ella misma, incluidas sus amigas. Este personaje resalta temas como la eterna juventud y una visión particular de la belleza”.