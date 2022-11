¿Cuál es el aporte de su libro a las narrativas del narcotráfico en Medellín?

“El libro —con las fotografías del Chino— intenta hacer una reflexión sobre la construcción del mito de Pablo Escobar, y cómo en particular las imágenes del Chino, que han sido utilizadas ampliamente por documentalistas extranjeros en series de Netflix y de Discovery, han construido una narrativa externa del Robin Hood paisa. Mucha de esa mitología ha sido construida con las fotografías del Chino, algunas de ellas sacadas de contexto. En ese sentido en particular el libro hace un intento de contextualizar las fotos en sus momentos históricos y en su realidad y trata de hacer una crítica en la construcción de esa leyenda”.

Es interesante en la biografía del Chino su militancia en el M-19 y en Esperanza, Paz y Libertad, del EPL...

“Otra de las características del libro era tratar de mostrar la historia personal de El Chino más allá de Pablo Escobar. Una de las cosas que sucedió con la utilización de su archivo fue que el fotógrafo desapareció, nunca fue protagonista de la historia que se ha construido con sus fotos. Este libro rescata los rasgos de su personalidad, entre ellos el haber sido militante guerrillero. Hizo parte del M-19 durante una etapa de su vida y militante y fotógrafo de la Anapo. Además fue fotógrafo de las campañas políticas de María Eugenia Rojas, la hija del dictador Gustavo Rojas Pinilla. Hizo parte de la primera célula del M-19 en Antioquia, de la mano de Israel Santamaría, uno de los fundadores del M-19. Ahí cumplió tareas logísticas, de comunicación y de fotografía. Ese papel de militante se mezcla con su encuentro con Pablo Escobar. El Chino encarna esa relación que tuvo la mafia con la guerrilla”.

Este es su segundo libro sobre un fotógrafo...¿en qué se asemeja y diferencia del trabajo con el 9?

“El primero fue sobre Albeiro Lopera, el 9, que fue un fotógrafo de conflicto. En ambos trabajos no fue algo pensado. La calidad del fotógrafo me interesaba porque sus vidas retrataban a Medellín. Más allá de interesarme por sus fotografías y su archivo, encuentro en ellos que sus vidas en sí mismas reflejan una época. Siempre me retó mucho retratar al retratador, ver quién era quien estaba detrás. Me interesó saber qué significó en sus vidas personales haberse involucrado en esos momentos históricos complejos. ¿Qué costo pagaron ellos por haberse dedicado a fotografiar esos momentos? Fueron dos personajes muy distintos, dos tipos de fotografía muy distintas. El 9 fue un fotógrafo profesional, de agencia de prensa. En cambio el Chino fue un fotógrafo de evento social y político que resultó casi sin querer en el medio de momentos decisivos del país”.