Manuela Velásquez lleva casi diez años contando que el nombre de su galería viene de “locus”, que significa “lugar”, pero escrito así con doble k, es un espacio físico o no, para el arte contemporáneo. Por eso este 2022 decidió salir de los límites del edificio La doble elle, donde ha sido su sede tradicionalmente, para llevar los montajes y conversatorios a otros puntos de la ciudad.

La primera iniciativa dentro de esta descentralización fue Marea, un encuentro bimestral que plantea también móvil. Su primera edición fue el 11 de mayo en la Facultad de Artes y Humanidades del ITM, con la participación de las artistas Adriana Ramírez y Natalia Giraldo, que tuvieron una buena acogida, no solo con estudiantes de arte sino con músicos e interesados en el audiovisual, que ven en las artes plásticas una fuente de inspiración.

Ahora inaugura su primera exposición del año, en el Palermo Cultural con el artista bogotano Daniel Salamanca, que se vio impulsado por la galería a crear ¿Adolfo? un proyecto al rededor de la muerte de su padre, como referente personal, y la influencia del artista gráfico Adolfo Bernal en su proceso creativo. “La relación con Lokkus no es solo como ‘dealer’ de obras, sino que nos retamos mutuamente. Creo que no hubiera llegado a Adolfo Bernal si Manuela no me hubiera dicho que tenía el plan de hacer algo fuera de la galería”, cuenta Salamanca. Así no solo planearon la exposición, sino una acción el 23 de mayo, donde tiraron volantes desde una avioneta en Barbosa y Caldas, también tendrán una valla, pues la exposición toca el tema democrático.