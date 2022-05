En una reunión anual en la que se dan cita más de mil personas de todo el mundo para conocer las tendencias y avances de la música académica, la Filarmed fue reconocida con el Premio de Innovación 2022 Classical:NEXT, en Hannover, Alemania, por su modelo de gestión, en el que establece conexiones fuertes con otros actores de su entorno y juega un papel en la transformación social.

El galardón se suma al Grammy Latino a mejor álbum de música latina para niños de 2021, por Tu Rockcito Filarmónico.

El reconocimiento se entrega por llevar a la realidad una idea que tienen las orquestas del mundo: salir de los teatros y atraer nuevos públicos a la música sinfónica, lo que para la Filarmed puede tener otros retos, gracias a la actualidad socioeconómica de la ciudad y el país. “Esa ha sido la motivación principal, mantenernos relevantes y preguntarnos cómo podemos aportar para tejer una mejor sociedad a partir de lo que mejor sabemos hacer: música sinfónica”, dice María Catalina Prieto, directora ejecutiva de Filarmed.

Entre los finalistas al premio estaban proyectos como Big hART for ‘The Acoustic Life of Sheds’ (Australia), Death of Classical (Estados Unidos), Heartbeat Opera (Estados Unidos), Musical Storytelling (Lituania), Nevis Ensemble (Ucrania), Ngarra Burria (Australia), Opera Calcetin (Chile), The Choral Hub (Ucrania) y Tutti a Santa Cecilia (Italia).

“Classical:NEXT reconoce ensambles, artistas y orquestas que están haciendo algo inusual en el mundo de la música. Esto es de suma importancia porque parte de nuestra misión es mirar al futuro, ver oportunidades de crear y traerlas para estimular el universo de la música clásica. Filarmed trae innovación y quiere mostrarle al mundo que la música clásica es para todos. Y es así como debería ser, lleno de ideas nuevas, frescas y dinámicas. ¡Esto es fantástico!”, expresó David Greilsammer, designado como director titular de Filarmed.