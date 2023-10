El Mañana será bonito Fest, que se realizará el 1 de diciembre en toda la Unidad Deportiva Atanasio Girardot (no solo en el estadio), es la manera que Karol G tiene para agradecerle a la ciudad todo el cariño que le han dado a lo largo de su carrera.

A la pregunta concreta de EL COLOMBIANO sobre el promocionado concierto en Medellín, Karol G, dijo que la ciudad se merece mucho más que un gran concierto.

“En Medellín haremos es un festival, el Mañana será Bonito Fest, quise llevar algo diferente a mi casa, he tenido la oportunidad de participar de grandes festivales como Coachella y Tomorrowland y se vive una experiencia superincreíble, la gente no solo va a ir a un concierto, sino a disfrutar de todo un día”, comentó la cantante.

Sobre cómo será la experiencia contó que se asesoró con los directores de los festivales más grandes del mundo para llevar esta experiencia a la capital de Antioquia.

“Les dije que quería hacer un fest en Medellín, que me ayudaran, y por eso no solo vamos a estar en estadio, sino en toda la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, van a pasar cosas muy especiales, van a pasar muchas cosas durante todo el día, voy a tener invitados muy especiales. Es toda una experiencia, no solo es el concierto”.

Añadió que quiere que nadie en todo el territorio antioqueño se pierda el Mañana será bonito Fest.

“Encontramos la forma, y eso lo van a saber más adelante, que todo el mundo en Antioquia lo pueda ver, que hasta a los que les toca cruzar un río y caminar muchas horas para ir a estudiar o a trabajar, esas personas podrán ver el concierto. Va a ser muy especial lo que vamos a hacer, se van a acordar de mí”.

Sobre el riesgo de hacer este tipo de espectáculos, reconoció que ella siempre sigue corazonadas, pese a lo que dice su equipo de trabajo.

“Lo que voy a hacer es Medellín es como si fueran siete conciertos juntos de los que hicimos en Estados Unidos, les quiero devolver todo eso que han hecho por mí. Esta experiencia solo estará en Medellín”.

Finalmente, dice por ahora será una sola fecha, aunque no descarta una segunda. “Tengo un problema con repetir más de dos fechas, porque siento que pierde la magia”.