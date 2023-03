Karol G registró récord histórico en Billboard con “Mañana será bonito”

Con este registro, la Bichota paisa no es solo consigue su primer No. 1 en este chart, sino que además es la primera vez que una álbum en español, interpretado por una mujer alcanza el top de Billboard.

Mañana será bonito, adicionalmente es el primer álbum latino de una mujer en alcanzar el No. 1 del Billboard 200 desde 1995, cuando el álbum póstumo de Selena, Dreaming of You, que era mayormente en español, encabezó la lista durante una semana. (Ese disco, de 13 canciones, incluye seis temas en español, cinco en inglés y dos duetos bilingües).

Le puede interesar: Otro récord para “TQG” de Karol G y Shakira: la canción más escuchada durante un día en Spotify Colombia

Solo tres álbumes de mujeres en lengua mayormente no inglesa han alcanzado el primer lugar de Billboard 200: Mañana Será Bonito, Dreaming of You y el disco homónimo en francés de The Singing Nun en 1963, destaca Billboard en su página web.

Desde la semana pasada, la reguetonera paisa había adelantado la posibilidad de ser número uno en Billboard.

“Tengo que decir que si soy la número dos igualmente sería impresionante, me siento feliz, agradecida, me siento una retrochimba... es mucho más de lo que alguna vez soñé”, dijo Karol G, a la vez que invitó a sus seguidores a seguir escuchando Mañana será bonito.