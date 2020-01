Ganaron las Canciones para el incendio de Juan Gabriel Vásquez

Por Mónica Quintero Restrepo

Esta noche no hubo una canción para el incendio. Hubo una para los aplausos: Juan Gabriel Vásquez recibió el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana 2020 con su libro Canciones para el incendio.

“El jurado considera que se trata de una excepcional colección de relatos, muy bien entretejidos, en la tradición de Dublineses de Joyce, que se pueden leer uno a uno de un tirón o como un conjunto pleno de sentido, como una colección de canciones o como una melodía de fondo”, explicó el jurado en su acta.

Son nueve relatos en los que el escritor volvió, después de 17 años, a los cuentos. Los une un punto en común: la violencia. A veces, explicó él en una entrevista con este medio en noviembre de 2018, fue un contacto breve con una violencia que le ha ocurrido a otros. En otros, “esa especie de violencia rara que es una enfermedad invasiva como el cáncer”. Y hay unos más en los que la violencia le pasa al protagonista y afecta la vida o la percepción del mundo.

El jurado lo describe más: “Son relatos de una gran variedad de registros, pero al mismo tiempo unidos por determinados elementos comunes, el principal de los cuales tal vez sea la perduración de la violencia del pasado en el presente, la indagación de la culpa que no consigue resolverse del todo. Cada una de las narraciones, escritas de modos deslumbrantes y capaces de condensar mundos enteros con gran sutileza, contiene alguna epifanía sobre la realidad colombiana o el contexto de alguno de los personajes. Se trata no solo de una reivindicación de su género, sino, probablemente, de un hito en el marco de la cuentística del país”.

Entre letras conocidas

En la edición seis del premio la elección no estaba fácil: los tres finalistas son reconocidos autores. “Era un lío para el pobre jurado”, dijo el escritor Héctor Abad Faciolince, gestor del galardón. Y por eso la decisión no fue unánime, precisó él, por primera vez desde 2014. “Eso no resta mérito, indica que la decisión fue difícil”.

Era, además, una situación entre amigos. “La gran dicha personal que ha sido este premio para mí es compartir una lista con escritores que admiro y aprecio como Piedad (Bonnett) y William (Ospina), que además son personas por las que tengo respeto y cariño”. Grandes amigos que, precisó William, habían estado muchas veces juntos, “pero nunca en una circunstancia como esta”. Tal vez por eso a Piedad le iba a gustar cualquiera que ganara. “Estoy compitiendo con gente muy buena, y si pierdo no pasa nada”.

No era la primera vez que Juan Gabriel estaba nominado. Pasó en la edición uno, cuando se lo quedó Andrés Felipe Solano. Y la canción, quizá, se ajusta a lo que él expresó antes de saber que era el ganador de 2020: “Este premio corre el riesgo de hacer un retrato muy completo de los esfuerzos literarios colombianos porque ha tenido la astucia de no respetar géneros. De decirnos que más allá de las distinciones artificiosas que armamos entre el cuento, la novela y la crónica, en realidad la narrativa como manera de entender el mundo es la misma siempre. Me parece una decisión afortunadísima del premio y por eso creo que puede estar formando sus cuadros de finalistas, los libros de los que habla y los que pone en la conversación de la gente”.

Tiene que ver, precisamente, con cómo Héctor Abad coincibió el premio en 2014, cuando era el director de la biblioteca de la Universidad Eafit, institución que organiza el galardón junto a Caracol Televisión y el grupo Familia. “Lo que me soñaba era que los lectores de la biblioteca y del país pudieran tener un abanico de autores colombianos, que excelentes lectores los aconsejaran con libros que vale la pena tener en cuenta. Tiene que ver con la promoción de lectura, la búsqueda de buenas historias, el hallazgo de escritores que describan este país, que nos ayuden a entenderlo, con la calidad literaria y artística necesaria. El propósito sigue siendo el mismo, y mi propósito es que algún día el premio marche solo”.

En la tercera edición ya se había premiado un libro de cuentos, porque en esencia Vida, de Patricia Engel, estaba dentro de este género, aunque ese podía leerse también como una novela, en tanto el personaje era el mismo, Sabina.

Los jurados de esta edición fueron Jerónimo Pizarro, Ricardo Silva, Ana María Aragón, Juan Camilo Suárez y Javier Cercas.

Juan Gabriel recibirá un diploma, una escultura del artista colombiano Hugo Zapata y 40 millones de pesos. Piedad y William también tendrán diploma y cinco millones cada uno.