Jessi Uribe cumplió el sueño de su vida: cantar con Alejandro Fernández

Nos conocimos por las redes sociales, él sabía de mí, y le envié canciones de mi autoría para que me grabara. En Caracas, Venezuela, tuvimos la oportunidad de cantar juntos, ahí lo conocí en persona y luego cantamos, después cenamos algo chévere, compartimos música, vivimos momentos bonitos y ahí aproveché y le dije, venga, ¿por qué no grabamos algo? Que ese era un sueño para mí.

Hicimos esta ranchera hermosa, hace mucho no se hace una así, con una forma diferente de cantar al despecho. Me gustó mucho, es una canción muy elegante, con un video muy bonito que lo pueden ver ya en YouTube”.

“Esto es una bendición que Dios me regala y un sueño cumplido, es algo impresionante no solo para mí, sino para la música popular colombiana, siento que este trabajo le da mucha fuerza al género.

¿Fue difícil adaptar su voz y estilo a la ranchera?

“No fue difícil para mí porque yo he sido mariachi toda mi vida, yo he sido ranchero, esa es mi forma de cantar, pero obvio que estar cantando junto a uno de los grandes de la ranchera, después de Vicente, fue más emocionante que intimidante.

Actualmente, creo que Alejandro Fernández y Cristian Nodal son los grandes exponentes del género.

Es un reto más que todo por el respeto que se le tiene al artista”.

¿Qué viene después de esta canción?

“Tengo la oportunidad de no solo cantar ese tema, sino que vienen muchas cosas que le van a dar más plus a esto que estamos haciendo. Estaré cantando en Plaza de México, en un show junto a Alejandro en un homenaje a Vicente Fernández, en uno de los sitios donde Vicente entregó los mejores shows de su vida.

Estaré ahí cantando ante 50.000 personas y vienen muchas cosas importantes para el género.

También presentaré un álbum con canciones bonitas, estaremos registrando ese álbum en Grammy Latino. Creo que lo estaremos lanzando en septiembre más o menos, para Amor y Amistad”.

Este martes salgo de gira por Europa un mes y luego estaré en Chile, un país que me entregó este año una de las cosas más lindas que me ha pasado, porque salimos a venta con entradas en un teatro muy importante y nos tocó sacar otra fecha, porque se agotaron las boletas. También iré a Perú cantando por primera vez en vivo”.

¿Hay más colaboraciones?

“Viene mucha música, estaré lanzando tema con Felipe Peláez, ahorita el 2 de mayo, y una canción con Alzate”.

¿Lo que está disfrutando hoy lo había soñado, lo había planeado?

“No, la verdad no, pero trabajo mucho en eso, los que me conocen de cerca saben que soy muy amante y pasional de la música, todo el tiempo estoy pensando en música, haciendo música, creando, haciendo ideas, me encanta el escenario, así que el show que tengo es muy diferente, por eso, escribo y le envío canciones a artistas, no me quedo quieto y siento que ese es el éxito”.

¿En su casa escuchan su música y la de su esposa Paola Jara?

“De nosotros no suena música en la casa, solo cuando estamos estrenando. Paola está grabando su álbum, tenemos el estudio en la casa, entonces escuchamos, cantamos, nos ayudamos. Todo el tiempo estamos en función del trabajo, pero yo soy muy amante de la música antigua, todo el tiempo estoy escuchando Camilo Sexto y Joan Sebastián, me gustan Los Galos, Los Pasteles Verdes, Los Terrícolas, Ángeles Negros, y como soy de Bucaramanga, allí la cumbia es muy fuerte y la disfruto bastante”.