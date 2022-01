En Colombia hay 65 lenguas que corresponden a los 115 pueblos indígenas que habitan el territorio. La lengua hace parte de la identidad y se encuentra amenazada por los avances de la globalización. “No quiere decir que estemos dando una disculpa, para no asumir tareas en los procesos de formación, es nuestra responsabilidad y empezamos a ser conscientes de eso”, afirmó el poeta Hugo Jamioy de la comunidad Camëntsá del Valle de Sibundoy en el Putumayo, en entrevista durante el Hay Festival de Jericó.

Difundir el saber colectivo a través de la poesía es la propuesta de Hugo. En camëntsá no hay una palabra equivalente para poesía, sino que se refiere a “botamán cochjenojuabó”, cuya traducción sería “palabra bonita”. Dentro de la formación en camëntsá, a los nuevos hablantes se les enseña que todo lo que digan debe corresponder a la realidad, debe tener un equivalente físico así sea espiritual, para que no quede sombra de duda. De ahí que cada palabra debe venir con una buena intención y ser consecuente con las acciones. La palabra bonita, es decir, la poesía, no es un género literario sino es la forma de expresión de la comunidad y fue una invención de los mayores.

Por eso la poesía de Hugo, que tiene tres libros y ha sido traducido a cuatro idiomas, no es solo suya, sino que es una recopilación de saberes y tiene el permiso de publicarla. La poesía tiene que ver con la “búsqueda del espíritu de la palabra, no se trata de una literalidad superficial, sino de ir mucho más allá de lo que quisieron decir nuestros mayores. Tienes que poder plasmar tu intuición y tratar de convencer a la comunidad, porque son los primeros que tienen que aprobar. Ellos dicen si el poema no está listo o si no se entiende bien”.

La familia y la comunidad tienen una conexión profunda, y es solo desde lo colectivo que se pueden llevar a cabo los proyectos. Jamioy, que escribe en camëntsá y en español, cuenta con su hermano como traductor para los libros, que suelen tener ediciones bilingües. Una de ellas, Danzantes del viento, hace parte de la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia, hecha por el Ministerio de Cultura, y se puede descargar en línea de forma gratuita.

Por eso, para Jamioy, es importante que la comunidad hable más camëntsá que español. En estos momentos no es así, porque los niños hacen parte del sistema educativo nacional y usan más el castellano. Esto también tiene relación con el trato despectivo que reciben las comunidades, como castigos por hablar su lengua. “Eso afecta la autoestima y el orgullo de nuestra cultura. Nuestros niños sienten vergüenza, se sienten menos porque están hablando otro idioma, tratan de esconderse o disimular los rasgos que los identifican como indígenas”, cuenta Jamioy, que con su trabajo trata de contrarrestar el fenómeno con lo que sabe: pensar, hacer y hablar bonito.