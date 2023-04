Karol G se echó para atrás: este año sí hará tour de conciertos

Desde finales de 2022 Karol G había anunciado que este 2023 lo iba a dedicar a descansar, que solo iba a tener un par de shows en Puerto Rico y otros tantos en Europa.

En entrevista exclusiva con EL COLOMBIANO, a propósito del lanzamiento de su álbum Mañana será bonito ratificó la decisión “tendré unos pocos shows en Puerto Rico y en Europa, no más”.

Sin embargo, el boom y éxito que está teniendo su trabajo discográfico hizo que la Bichota paisa cambiara de opinión y anunciara el inicio de #MañanaSeraBonitoTour.

Le puede interesar: Karol G vuelve a ser portada de una publicación internacional

“Yo sé que había dicho que no... pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes no me aguanté”, escribió la reguetonera en su cuenta en Instagram.