Ramón es de Dabeiba, pero trabajó muchos años recogiendo café en el Suroeste. Allí consiguió su primera cámara y empezó a tomar fotos en los cafetales, de las plantas, de los compañeros, y los fines de semana a la gente del pueblo, en el parque. Saúl es de Ituango y empezó a tomar fotos por casualidad. Un día le regalaron una llama peruana y se vino con ella a trabajar en los alumbrados. Ahí lo vio un señor y le dijo, venga, yo le presto una cámara, tome fotos y me da la mitad. Saúl no sabía tomar fotos pero él socio le enseñó lo básico. Él fue aprendiendo el resto y al tiempo dejó la llama y se quedó con la cámara, se separó del socio y se fue a trabajar a la plaza de Botero.

“Para hacer el arte tiene uno que ser profesional. El arte no improvisa y a la gente le gusta mucho llevar las cosas muy buenas”, dice Saúl.

Cada foto que hacen vale 15.000 pesos o cuatro dólares. Ellos la toman y van y la imprimen, y adornan el retrato con un borde que incluye las 23 esculturas que hay en la plaza o con sitios turísticos de Medellín —cosa que no se puede hacer con el celular—, y a los 10 minutos la entregan. Por mal que vaya el día, se hacen 30 mil pesos.

“El maestro Fernando para mí fue un gran personaje, significa mucho. Es muy importante para la cultura como promovió el comercio a través de las imágenes, las esculturas, sus historias, todo lo que hizo. Fue un hombre que... mejor dicho, un mundo. Es inolvidable. Los que hemos trabajado en esta plaza hemos visto como se ha movido. Yo tengo mucho que agradecerle al maestro Fernando Botero, porque yo no tenía trabajo y cuando empecé a trabajar en esta plaza ya no me quise ir más”, dice Ramón.

Según los cálculos de Ramón y Saúl, entre venteros, fotógrafos y personas disfrazadas de estatuas, en la plaza de Botero trabajan más de 70 personas cada día. Todas están ahí porque Botero está ahí. Los que trabajan dentro del museo y los turistas que vienen a visitarlo, también.