Tres exposiciones individuales de artistas en El Poblado

Geometrías fracasadas

Iván Hurtado Policroma

(Cra. 42 #8-15)

Luego de seis años de no exponer en Medellín, este artista vuelve a su ciudad natal con un homenaje al arte abstracto. El diseñador y arquitecto hace varios experimentos en escultura, intervención, collage y pintura para reflexionar sobre movimientos fundamentales de la historia del arte del siglo XX como el concretismo, la abstracción, el minimalismo y el suprematismo, y el círculo y el cuadrado. Son cerca de 35 obras recientes (más de 50 en total), producidas entre 2019 y 2020, algunas relacionadas con el mismo espacio. “El edificio donde está ubicada la galería tiene ciertos matices del modernismo, su ventanal, su distribución espacial es austero y limpio, algo que me sirvió en la investigación que hacía sobre el concretismo y esas tendencias que se habían presentado y que me interesaba relacionar”, dice él. La administradora del espacio, Paula Builes, explica que sus piezas se mezclaron con la perfilería de las ventanas, uno de los muros tiene retículas geométricas. El ingeniero de lenguaje Diego Chavarría Restrepo escribió: “El artista nos recuerda que cada vez que creamos estamos fracasando. No porque no se ha logrado nada, sino porque se logró todo, y ahora que todo ha sido creado tenemos que crear otra vez, desde la nada”.