Aunque la muestra ya no hace parte de las actividades de la Comisión de la Verdad (sí se vio dentro de ese marco en Bogotá), ahora se presenta de una forma más reposada y con la intención de que estos productos culturales desarrollados dentro de ese macroproyecto tengan toda la difusión posible, “como un aporte desde la sociedad civil”, explica la directora del Museo, María del Rosario Escobar.

El resultado es una nueva perspectiva que acerca, de diferente manera, tres hechos históricos que a menudo no se alcanzan a dimensionar en su real magnitud. Además, por su tratamiento estético se acercan al arte, lo que se puede ver en el Museo de Antioquia en la exposición Huellas de desaparición .

La máscara y el filtro permanente

El artista Andrés Orjuela inauguró en La Balsa su exposición Under The Mask, una serie de exploraciones, a través de imágenes de la cultura popular, de lo que significa la desaparición paulatina de la realidad, por las modificaciones a las que se enfrenta desde el internet e incluso los filtros que se imponen en la sociedad. Bajo estas máscaras y filtros, que incluyen los tapabocas, se ocultan los monstruos que somos en la realidad: el inconsciente, los deseos, los miedos más profundos y las pasiones que se temen compartir para no ser juzgados. El artista propone enfrentarse a esos monstruos, dejar de lado la máscara y ver qué produce dejar al aire lo que tanto ocultamos. Está hasta el 10 de noviembre.

Formatos y nuevos espacios

Abrió en el Palacio Nacional, la galería Cobos-Miranda, un espacio de dos artistas que exploran formatos distintos. El primero es Juan José Cobos, escultor con más de 26 monumentos instalados en diferentes partes del país, y el segundo es Belarmino Miranda, quien durante más de tres décadas ha realizado numerosas series de dibujos y pinturas, en las que el punto de partida ha sido el ser y su entorno. A los dos los une el amor por el arte clásico, el buen manejo de las técnicas y el culto a la figura humana como eje principal para la ejecución de su trabajo. En la galería, hasta el 15 de noviembre, además se puede ver la propuesta del artista Carlos Mario Henao, que trabaja el concepto de la educación.

