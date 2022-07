El arte tiene la licencia —dirán algunos que la obligación— de ser crítico y revolucionario frente al statu quo . El artista colombiano Carlos Castro Arias lo hace as í, no solo disponiendo en los espacios objetos provocadores, también trabajando con elementos poco convencionales: sangre humana, dientes, huesos. “Cuestionar el material, volver a verlo, abre a muchos sentidos las cosas”.

Sensible y en búsqueda de lo poco convencional, al maestro Carlos las ideas no se le dan con la cabeza, sino con las manos. “Cuando tengo las manos ocupadas pintando, dibujando, ahí es que empiezan a llegar. (...) Se trata de cuestionar la razón. La razón es un concepto aprendido. Uno puede cuestionarla. ¿Qué es la sangre? ¿Violencia? No, también es familia, antepasados, hogar”.

Esta exposición estará en el Muua desde hoy sábado, 30 de julio (evento inaugural a las 10:00 a.m.), hasta el sábado 29 de octubre. La entrada es gratuita y posible de martes a jueves entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Para programar una visita guiada puede comunicarse al (604) 2198186 o al correo educacionmuseo@udea.edu.co