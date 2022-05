El banquete del Emperador, la exposición de Ai Wei Wei que se ve en Medellín en la galería La Cometa, critica la comercialización de los valores de las culturas ancestrales y el afán de consumo. Este no es el único tema que preocupa al artista chino: su conciencia social se percibe en cada trabajo y cada palabra. Y no es una carga, sino una búsqueda emotiva.

Al estudiar su trabajo se evidencian temas recurrentes como la lucha por la libertad de expresión o la situación de los refugiados en Europa. ¿Hay alguna situación en el mundo de hoy que llame su atención y en la que esté trabajando?

“A menudo se me considera como alguien que lucha por la libertad de expresión y los derechos de las víctimas y los enfermos. El panorama de los medios de comunicación y las opiniones públicas en la sociedad actual demuestran una falta de comprensión profunda y completa de los eventos en su totalidad. Las personas no tienen paciencia para seguir de cerca los problemas y se contentan con información superficial.

Soy un artista, y una persona común que se preocupa por lo que sucede a su alrededor. Siento que simplemente comentarlo no es suficiente. Necesito otro medio, como una obra de arte, un video o una entrevista, para expresar mi postura y opiniones. Bajo esta premisa, tengo muchas posibilidades, o mejor dicho, no tengo ninguna posibilidad”.

Publicidad

Colombia es un país marcado por el conflicto armado, la corrupción y el desplazamiento forzado. ¿Ve en ello un posible insumo para su trabajo?

“Por mis experiencias vitales, las contradicciones y las situaciones injustas en una sociedad llamarían mi atención. Siento que puedo encontrar vocabularios correspondientes para expresar mis pensamientos sobre ellos. Colombia sigue siendo un mundo desconocido para mí. Creo que si puedo profundizar en ella, seguramente podría expresar más y encontrar las formas apropiadas”.

Algunas personas consideran que hacer una obra sobre una crisis es, en cierto modo, aprovecharla. ¿Qué tiene que decirle a alguien que piensa así?

Publicidad

“Cuando las personas crean cualquier tipo de obra de arte se están aprovechando de algo o se están aprovechando de ellos. En la creación artística, los pensamientos sobre la estética o la ética se expresan a través de otro lenguaje u otro tipo de portador. Aprovecharse de algo o ser aprovechado no es la cuestión aquí. Más bien, la pregunta es qué logra la creación artística para sus creadores al final. Los artistas no existen antes de la creación artística, y desaparecen después de ella. Solo el proceso de creación puede manifestar la realización de una determinada etapa de la vida. Antes y después de eso, los artistas no existen”.