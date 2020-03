Una página blanca se puede transformar en muchas cosas, se puede volver lienzo para un dibujo, se puede convertir en el medio para llevar palabras y se puede transformar en una flor, en una rana, en un barco o un avión.

No es tan sencillo ubicar el momento exacto en el que se dio origen al origami, el arte de crear doblando papel, pero sí se sabe que fue en Japón. El papel nació en China hace más de 2000 años, así que es posible que desde hace un par de siglos se empezara a experimentar con el material.

Oficialmente, se tienen registros del origami a partir de 1797 con un libro escrito por Akisato Rito en el que ofrecía instrucciones para crear figuras con el papel. Fue un arte que se fue transmitiendo entre generaciones, como explica Kunihiko Kasahara en el prefacio del texto The Art and Wonder of Origami (El arte y el encanto del origami).

A Akira Yoshizawa, artista japonés, se le adjudica la posibilidad del entendimiento frente a cómo se aprende este arte. El físico y artista de origami Robert J. Lang explicó en su conferencia The math and magic of origami, que Yoshizawa empezó a utilizar líneas y flechas cuando creaba un instructivo sobre cuál era la forma de llegar a una figura en origami. “Creó un lenguaje universal, una manera en la que podíamos comunicarnos en códigos con puntos y flechas”, decía Lang.

Ahora es posible que casi cualquier persona pueda seguir sus indicaciones gráficas, sin necesidad de mayores intervenciones de una lengua en particular. De hecho, no solo hay instrucciones disponibles en internet con la simple búsqueda de “origami” en Google, hay libros, videos y aplicaciones como How to Make Origami, Paper Art y Origami, que puede descargar de manera gratuita en su celular.