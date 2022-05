El sonido de los violines que se escuchan al inicio de la canción Tusa de Karol G y Nicki Minaj lo creó Ovy On The Drums. El productor musical está al lado de La Bichota desde 2012: antes de hacerle los sonidos de sus más grandes éxitos, fue su DJ.

La letra del tema Mamii también es una composición suya. “Quise montar una ficción, que fuera algo muy feminista, que dijera que lo que no sirve que no estorbe, que no la llame más; algo que le cayera a todas las personas, una canción para la gente, para que se prenda, la dedique y la baile”, cuenta Daniel Oviedo (su nombre de pila) desde su estudio en Miami, Estados Unidos.

Para el proceso creativo de las letras de estos sencillos que se riegan como pólvora por todo el mundo, él se basa en algo: “lo que está pegado”. Es decir, la cotidianidad, lo que habla la gente en las redes sociales y hasta en sus propias historias personales, esos momentos de su juventud que vivió en los barrios Guayabal y San Javier de Medellín.

En el caso de los sonidos, comienza a crearlos solo y se los va enviando a Karol G, cuando van teniendo forma se sientan los dos en el estudio a darle los toques finales.