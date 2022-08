“En general, es casi imposible sustraerse a este tipo de información. Hay gente de mi edad (92 años) que se opone totalmente a estar con las redes sociales, que no tienen Facebook, que no tienen un teléfono celular, porque le parece verdaderamente aberrante como cambia tu posición en el mundo.

“El libro en sí mismo plantea la multiplicidad, es decir, hay una cantidad de infinita de noticias y he hecho una selección, aunque pareciera que es muy caótico. Hice una selección para poder trabajar en la posibilidad de jerarquizar entre las noticias para ver qué es lo que nos da la sociedad, que nos está enfrentando a tantísima información que nos apabulla, nos confunde, nos deja incapaces de enfrentarnos realmente a lo que está pasando, porque las noticias son tan seguidas, tan abundantes, tan contradictorias, que es difícil formarse una opinión, entonces me parecía muy importante trabajar ese tipo de planteamientos que las redes sociales están haciendo, o están dejando de hacer, para que no hagamos nada, porque, de alguna manera, nos estaba apabullando para que no pensemos”.

Decidí entrar a las redes sociales, a algunas porque son tantas que es imposible que trabajé yo con varias, con Twitter, Facebook y WhatsApp tengo más que suficiente, pero creo que no podía sustraerme a eso y que es imposible no estar al tanto de lo que está pasando en el mundo, aunque como te decía, pasa tanto y está tan mezclado y poco jerarquizado, que muchas veces, por más que te informes no te informas de nada, porque acaba siendo una forma de estadística que anula la realidad, la invisibiliza en última instancia.

Entré a las redes sociales porque me parecía importante que en un momento dado parecía que iba a ser una forma de liberación, de alguna manera funciona como liberación, pero en realidad es otra forma de sujeción. Se dice que las redes sociales forman el quinto poder, hasta hace poco tiempo, hasta los 80 del siglo pasado, el Cuarto Poder era la prensa y de alguna manera la televisión, pero ahora son las redes sociales. Estas han evolucionado de tantas maneras y tienen tantas variantes que casi no puede saber qué está pasando. Depende de las generaciones, para muchas generaciones el Twitter es obsoleto, el Facebook es obsoleto y usan Snapchat, TikTok o Instagram, que yo no podría estar porque ya no doy más, pero muchísima gente está en todo eso. Además, se mudan de red social porque les parece que ya no tiene chiste la anterior”.

Las redes han puesto sobre la mesa temas como el Me Too, del que no nos hubiéramos enterado de otra manera, pero llega un momento en que el ambiente se satura y ya no pasa nada...

“Es muy importante que se alerte la gente, que aparezca el Me Too, pero también es muy importante saber matizar lo que significa ese movimiento, porque aceptarlo de una manera sin amagues es tan negativo como antes de que sucediera, también parece muy importante ver cómo ciertos movimientos como los veganos, los no binarios, los transexuales, etcétera, se vuelven tan fanatizados con sus ideas que rechazan cualquier otra posibilidad, con lo que estamos cayendo en intolerancia que de alguna manera desemboca en formas nuevas, que todavía no tiene nombre, de fascismo.

A mí eso me preocupa mucho y por eso escribí este libro, porque empecé en el Twitter, porque hubo un movimiento social muy importante en los países árabes, que los jóvenes en Túnez, en Argelia o en Egipto empezaron a utilizar esta red para manifestar su desagrado con los gobiernos autoritarios que tenían y fue una cosa muy positiva, pero a la larga fue negativa, porque los opacaron, pero me pareció importante como una forma de entrarle a una nueva visión del mundo en la que estamos viviendo, queramos o no, y perderse ese tipo de novedades, digamos, es como perder pie en el mundo, porque eso es lo que estamos viviendo, la revolución de las redes sociales es implacable, no podemos evitarla”.