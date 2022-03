En 1994, Alfonso André, en la batería; Diego Herrera, en los teclados, y Saúl Hernández, en la voz, cantaban “afuera tú no existes, solo adentro”, para hablar de cómo el tiempo se lleva el poder, el amor y el físico, para dejar solo la vida interior de cada uno; aquello a lo que se le debería prestar más atención, pues es lo único que queda cuando todo lo demás falta.

Hoy, en 2022, repiten el mensaje en el nuevo sencillo de Caifanes “Sólo eres tú”, esta vez recordando que la “esclavitud virtual”, “un nuevo dios”, ha arrebatado la libertad y la pone al servicio de la validación exterior. Se sigue confundiendo lo realmente importante, dejando la satisfacción personal en manos de otros.

Si algo tiene claro André es que ese no es el camino, cada año de trabajo lo reafirma: “Para nosotros el éxito radica en hacer la mejor canción posible en determinado momento, ya qué pasa después no está en nuestras manos, no tenemos control en qué opina la gente, la crítica, los medios y demás”. Esto no quiere decir que haga oídos sordos a lo que se dice de su trabajo, reciben las críticas que vienen con argumentos y usan las redes sociales como herramientas para tomar el pulso de sus lanzamientos, pero las tendencias no tienen nada que ver con la razón por la que siempre han hecho música, que es la música en sí misma. “Si pensamos en lo que los demás quieren de nosotros, eso nos va a paralizar, nos va a hacer crear algo que no es auténtico. Creo que la honestidad a la hora de meternos a hacer música nueva es lo que nos funciona. Siempre tratamos de hacer la mejor canción para nosotros, que nos sintamos orgullosos de nuestro trabajo, y ya después lo ponemos a consideración de la gente”.

Algo de razón debe llevar, pues la banda está activa desde 1987. En 1995 cambiaron de nombre a Jaguares, por un conflicto de derechos de autor, pero nunca dejaron de tocar las canciones anteriores y volvieron al nombre original en 2011. Ni la pandemia frenó su actividad, pues estuvieron haciendo streaming durante el aislamiento y shows de aforos pequeños o en autocinemas, cuando se empezaron a permitir los eventos. Lo que no hicieron fue música nueva, algo que muchos artistas aprovecharon, pues crear a la distancia no es su método predilecto. “Caifanes no funciona así, tiene que ser frente a frente, tocando todos juntos en un mismo cuarto en tiempo real, y así es como hemos trabajado siempre y como queremos seguir trabajando”.