El proceso

Trabajando para otros libros, a Vélez le entró la idea de hacer uno con su material y se lo envió a una editorial que prefiere no revelar. Le devolvieron el archivo y dijeron que no veían allí un libro. Lo intentó con Mesa Estándar, que no solo vio uno sino varios.

Al proyecto llegó un escritor externo, Esteban Duperly, para abordar la investigación, sintetizarla y darle un tono. Él afirma que su participación fue ambigua, no fue ni editor ni escritor, fue un poco de ambas. Él mismo se sintió conectado con la cotidianidad y la belleza de la cerámica de El Carmen que siempre ha sentido cercana.

Además, conforme avanzaba en la revisión de la investigación de Vélez sentía que él mismo debía hacer su rastreo, lo que le permitió complementar el texto. El ilustrador Alejandro García también fue llamado por la editorial.