Sí siento que tengo un tipo de responsabilidad. Estoy llevando el nombre de Colombia, un nombre que no es común en la música clásica. Desde hace muchísimo tiempo han habido artistas colombiano increíbles, pero este tipo de música sigue siendo muy dominada por personas de Estados Unidos, Europa y Asia. Con respecto a lo demás, trato de no pensar mucho en mí como un referente. No quisiera, por pensar así, perder lo que hago de forma genuina. En este medio es muy fácil hacer cosas que no van con uno, solo por ser más reconocido o una figura a seguir. Siempre he tenido muy claro lo que quiero hacer.

¿Qué es eso que tiene claro? ¿Qué busca exactamente con su arte?

En este momento estoy muy enfocado en cierto tipo de repertorio y en ciertos conceptos. En estos últimos dos años he tratado de incorporar música nueva, cosas que no se escuchan en la mayoría de programas. La música clásica tiene el defecto de que siempre se quiere escuchar lo que se escucha todo el año, obras que ya se han tocado hasta más no poder. Es música increíble y no tiene porqué dejar de tocarse, pero creo que hay que potenciar la pasión por lo nuevo, por lo que no es tan común. Eso es algo que los demás géneros sí tienen. La gente que llega a los conciertos y no conoce nada del programa, casi siempre termina con una muy buena sorpresa. Me ha pasado mucho con la música de compositores colombianos.

Toma fotografías, pinta, hace música. ¿Cambia el proceso creativo con cada formato? ¿Le ofrece algo distinto cada uno?

Siempre ha habido un interés por las artes visuales y plásticas. Mi abuelo y dos de mis tíos eran pintores profesionales. Aprendí un poquito con ellos. Pinto cuando tengo tiempo, como un escape. Con la fotografía es más fácil porque cuando viajo tengo mi cámara, incluso con el teléfono se pueden hacer cosas interesantes. Cualquier tipo de arte tiene la capacidad de despertar emociones en la persona que crea u observa. Esa es la meta que siempre busco: transmitir un mensaje, hacer que la gente sienta algo y se conecte de alguna manera conmigo.