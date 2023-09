Cuando yo viví en el sótano, al primer miembro de la familia Wolf que conocí fue al fantasma. Ese fantasma era el nieto menor de esos Wolf. Ya cuando decido escribir sobre la familia me entrevisté con las hermanas de este fantasma y estuvimos una tarde tomando vino y me contaron historias de cómo habían llegado aquí, de los negocios que habían tenido...”.

“Yo no quería hacer una historia de un fantasma rodeado de misterio y de miedos. No quería un fantasma que asustara. Casi que inclusive lo que termina sucediendo en la novela es que el que está asustado es él y no ella. Es él el que está perturbado con la presencia de esta mujer, ella ni lo siente.

“La historia de una chica que se va a vivir a un sótano donde hay un fantasma. Yo pensé que me iba a mandar a la mierda, pero inmediatamente me dijo que le encantaba”.

La segunda es que en 2019, cuando publiqué el libro de cuentos, Juan David Correa (actual Ministro de Cultura) quien era mi editor de ese entonces me dijo que si me le iba a medir a escribir una novela, le dije que sí, que me dejara pensar temas, y rápidamente se me vino la idea del Edificio Wolf, se la propuse y le sonó bien”.

¿Qué fue lo más difícil del proceso de escritura?

“Lo más difícil es que la historia de la familia Wolf tenía el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué podía decir yo de eso?, ¿cómo decirlo? Sentía que me estaba metiendo con un tema muy difícil porque ya se han hecho tantas cosas, ya se ha escrito tanto, ya se han hecho tantas películas que me preguntaba ¿yo qué nuevo tengo para decir de esto? Sentía una responsabilidad rápido de estudiar mucho. Entonces estudié como una bestia la Segunda Guerra Mundial, fui creando un documento monstruo con información sobre eso hasta que llegó un punto donde tenía 600 páginas, ahí paré. Yo no quería que fuera una novela histórica, yo quería que los personajes estuvieran transitando la historia a ciegas, ellos en ese momento no saben lo que está pasando, solo empiezan a intuir y a atar cabos de que algo muy feo va a suceder. Finalmente de esas 600 páginas en la novela quedaron solo un par de líneas”.

“Otra cosa que fue muy difícil fue trabajar en esa frontera de la narrativa personal o de la autoficción, ¿hasta dónde exponerme?, ¿qué cosas exhibir y qué cosas guardar? Ahí creo que fue muy importante el psicoanálisis durante los años de escritura para entender qué cosas no era necesario contar, porque siempre hay el peligro cuando el personaje es tan cercano al escritor que el libro se convierta en terapia o en venganza”.

¿Que opinión tienes de la novela después de verla en el papel?

“Luis Miguel Rivas dijo alguna vez en una charla en una Fiesta del libro que uno no escribe los libros que quiere sino los que puede, y eso a mí me liberó un montón. No es algo de resignación sino de aceptación. Es mi primera novela, la quiero, no me avergüenzo de ella. Fue un libro que escribí con mucho compromiso, con mucho amor, es un libro muy valiente”.