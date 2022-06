Descubrió sola el intrincado diseño: lo aprendió viendo las cabezas de sus mayores. Se compenetró tanto con el arte que en sueños comenzó a imaginar los trazos. “Ya luego lo soñaba. Soñaba diseños. A los once años ya era profesional y ganaba plata”. Este oficio se convirtió en su manera de ganarse el pan y un lugar en el mundo.

Publicidad

En un primer momento cobraba cinco mil pesos por cada peinado. Ahora, con más de treinta años de experiencia, puede ganar por uno entre cien mil pesos y medio millón. La tarifa depende, por supuesto, de la complejidad de las peticiones del cliente y del tiempo que tarda su ejecución. Hay peinados que demoran un suspiro —cinco minutos— mientras otros ocupan cinco o seis horas.

Los peinados ancestrales ya no solo se ven en las cabezas de los afro. De ahí el nombre del taller que dictará Yarley. “Hoy en día los peinados no solo son para nuestra raza: Las trenzas no tienen color. Los peinados ya no son para una sola raza, son para todas”. Ese cruce de caminos enriquece y da vigencia a las prácticas culturales. “Yo puedo peinar cualquier tipo de pelo”.

Cada vez es más usual encontrarse gente de diferente estrato social, nivel educativo y lugar de procedencia luciendo en calles y sitios de trabajo los mapas de la libertad afro. “En el momento en que una persona blanca se peina con un diseño de estos entonces esa persona se va para su empresa, para su trabajo y al llegar allá se roba todas las miradas. Es una magia que tienen estos peinados ancestrales y afrodescendientes. Los peinados tienen una magia”, dice.

Publicidad

Así como sus antepasados emplearon los peinados para marcar las sendas del viaje, Yarley también ha conocido países —Perú y Ecuador— y ciudades gracias a la destreza de sus dedos. Los viajes le han servido para, primero, mostrar su trabajo, darse a conocer porque el voz a voz es su única estrategia publicitaria. “He peinado en Bogotá, en Cartagena, en Perú, en Ecuador. Con los peinados me costeo los viajes”. Ella reitera que todo ha sido fruto de su esfuerzo y eso relieva la dignidad de su trabajo.

También ha viajado con el objetivo de escudriñar en los estilos de peinadoras de otras regiones. En ese periplo ha ido a Quibdó, Istmina, Cali y Cartagena. En la capital de Bolívar aprendió, por ejemplo, la manera de enlazar al cliente —marcarlo en el argot de las peinadoras—: obsequiarles algo, una trenza, unas chaquiras, una rasta. Cualquier cosa sirve. De esa forma, quien recibe volverá a peinarse.