¡Se lucieron! Muchas flores para los silleteros

A las afueras había ventas de todo tipo. Comida, mango, bebidas, sombreros y hasta butacos que ofrecían gritando: “Se la puede llevar pa’ la casa. Se puede parar encima de ella a ver el desfile”. Las pequeñas torres en las que estaban apiladas unas encima de otras los butacos se fueron haciendo cada vez más pequeñas porque las personas, que comenzaron a llegar a las 8:00 a.m., aprovechaban para estar cómodos y lograr esperar a que los silleteros comenzaran a desfilar.

Quienes son evaluadores reciben anualmente tres capacitaciones, deben tener conocimientos de las flores y de las restricciones de cada categoría. Una actividad que en palabras de Claudia es “muy delicada” porque es la que determina que una silleta cumpla o no los requerimientos. De la unión de este trabajo y el de los 15 jurados, que tienen la potestad final, resultan los diez finalistas de cada categoría.

Más de cerca, los silleteros lucen emocionados, mientras aprecian sus silletas. Ver las figuras, las formas, las flores y los colores que sus compañeros silleteros han conseguido. Pero decir compañero no es como si fuera alguien que no conocieran y que los une solo el título de ser silletero, sino que siempre se trata de gente conocida, a veces un vecino, otras un primo, un tío o un nieto. Es como si el Desfile de Silleteros fuera también un encuentro fraternal.

Mientras esperan a que los evaluadores pasen y llegue el esperado juzgamiento, los silleteros pueden acceder a zonas de bienestar. Cada tanto es posible encontrarse con personas que lucen camisetas negras que sobre su espalda dice ““Bienestar para silleteros”, les ofrecen hidratación y alimentación. En últimas, cerciorándose de que los silleteros, que han dormido poco, tengan resueltas las necesidades que van surgiendo a lo largo de la espera. Por eso, hay puffs distribuidos a lo largo del camino, algunos descansan sobre ellos y otros hasta duermen.

“No dormí. Estoy derecha. Acabé la silleta a las 4:00 a.m. Me bañé y bajé aquí a las seis de la mañana. Hay cansancio pero definitivamente lo que uno siente no sabe cómo expresarlo. Pero es una felicidad muy grande. Ser silletero es algo tan lindo, porque esto viene de herencia y de tradición de los abuelos. Entonces ellos van dejando su legado y ya seguimos nosotros, siguen nuestros hijos, nuestros nietos. Es algo muy lindo”, cuenta Luz Dary Zapata, silletera de la vereda El Placer que concursa en la categoría Tradicional.

Es la primera vez que los silleteros tienen acceso a un espacio llamado “El Taller del Silletero” que tenía como propósito estar disponibles para resolver temas que ocurrían durante el desfile. Una sandalia que se despega, una flor que sale de su lugar. El uso de la tecnología también ocupó un lugar importante al hacer, por primera vez, un video de cada silleta y usar una aplicación para el momento del juzgamiento en el que se reflejaban los nombres de los diez finalistas que tuvo cada categoría.