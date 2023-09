El primer texto, el que tiene el número cero, fue Las aventuras de Pinocho , de Carlo Collodi. Traducción de Matías Godoy e ilustraciones de Alejandro García. “Esta Biblioteca que nace será la muestra de que en esta ciudad todos queremos respirar libros. Esta edición cero es un regalo para los curiosos, para los que se hicieron lectores en una bella Fiesta que celebra la lectura y para aquellos que hoy, al empezar a leer estas página, no podrán parar de leer ”, decía la contraportada de ese primer número que ha dado pie a que año tras año esto sea una costumbre y sigan creciendo los títulos de esta colección.

Erika Patricia Chaparro Manrique, coordinadora del área de proyectos especiales de la Fiesta del Libro, explica —para que no haya confusiones— que el de 2023 es el quinto libro, solo que en el lomo lo encontrarán con el número 4 porque el primer libro, el mencionado Pinocho , tiene el número cero.

“Wolf es una referente de esos discursos que sitúan a la mujer como protagonista y aunque fue escrito ya hace 94 años es bastante vigente”, cuenta Chaparro.

El libro fue publicado por Frailejón Editores y la traducción fue de Jorge Alberto Gómez Duque, ganador del estímulo a la traducción de obra literaria del inglés al español.

Gómez participó en esta convocatoria con varias muestras de traducción literaria en la que incluyó otro libro de Virginia Woolf, titulado Al faro y otras cinco muestras de poemas y artículos literarios que había traducido.

Al resultar ganador tuvo dos meses para trabajar en esta obra de la escritora británica: “Siempre he sido un admirador de Virginia Woolf, el trabajo aquí era hacer una traducción inicial sin mirar otras, porque no quería contaminarme o dejarme influenciar por la elección de otros traductores, pero eventualmente era importante revisar traducciones pasadas. Por ejemplo, la primera traducción que se hizo de este libro fue la de Borges y a esa le critican que no es una traducción feminista y eso es importante tenerlo en cuenta para saber qué decisiones tomar”.

Una habitación propia fue escrito inicialmente como dos discursos que Woolf dio en dos universidades: “A veces uno ve esa naturaleza del discurso hablado y que es un texto feminista, pero también tiene muchos ejercicios imaginativos por parte de ella todo muy interesante”, detalla el traductor.