Con eso se han resuelto las obras a lo largo de estos años, al igual que las representaciones internacionales y nacionales. No obstante, gracias al talento y compromiso de la compañía, durante el camino han aparecido personas e instituciones que han ayudado a Danza Concierto en su misión. “Es invaluable el apoyo del Teatro Metropolitano, que desde 1996 nos brindó la oportunidad de ser compañía residente”.

Su creación supuso un reto desde los inicios pues, manifiesta Palacio, “la danza en el mundo, no solamente en Colombia, es el arte menos apoyado, a pesar de ser el más bello e importante de todos ”. El recorrido durante estos 30 años ha sido difícil, cuenta el director, debido a que en el país el apoyo económico a las artes es limitado. “Se ha hecho con lo que hay, con lo que se ha encontrado, con lo que se ha podido”.

En 1990, en Medellín, surge este grupo de artistas y creadores colombianos bajo la promesa de cumplir un objetivo: fomentar, estimular y orientar actividades culturales en todo el país. La compañía fue precursora de la danza contemporánea en la ciudad, comenta el director, un arte que para él “tiene la gran ventaja de ser una fusión de todo lo establecido y lo no establecido dentro de la danza. Es una danza humana, que se inspiró en el ballet clásico, en las princesas y los príncipes, pero también se adentra en el alma”.

El ser humano es bello cuando hace el arte de la danza, cuando hace arte con el movimiento, dice Peter Palacio, director de Danza Concierto, compañía que cumple 30 años en la escena artística. “Serían 31 pero el 2020 es un año que para nosotros no cuenta debido a la pandemia”, aclara Palacio.

Distintas personalidades como el maestro Andrés Posada o la diseñadora Liliana Torres han hecho parte de la compañía, “porque Danza Concierto no solamente reunió bailarines, sino compositores, músicos, fotógrafos y personajes que hoy en día son consagrados dentro del panorama artístico en Colombia”, agrega Palacio.

Cada obra tiene un proceso diferente, recalca Palacio, “hay una investigación sobre el tema, tanto bibliográfica como en campo, es un proceso bastante largo para realmente empaparse y tomar decisiones sobre la puesta en escena”. La inspiración puede venir desde muchos lugares, “a veces es la música, alguna problemática social, las bases de la cultura nacional, la identidad, responder preguntas como de dónde venimos o qué somos. A veces es simplemente el movimiento”.

Proyecto Bach, la conmemoración de los 30 años

La pandemia y las medidas de bioseguridad que vinieron con esta fueron para Danza Concierto algo “catastrófico”, pues “todo estaba cerrado, el teatro no podía abrir, no había manera de apoyar a los bailarines y justo en 2020 cayó la celebración de los 30 años, para nosotros fue un año que no existió”, expresa el director.

Proyecto Bach: de la misma esencia, es la última producción que surge en el marco de la celebración. Debido a la imposibilidad de hacer reuniones grandes, esta se concibió como una obra de un solo bailarín (Wilson Torres) y un pianista (Juan David Mora).

“Es una obra inspirada en los proyectos de Bach. Él intervino música de otros compositores e hizo varias transcripciones. En la obra los asistentes escuchan composiciones de él y también adaptaciones de otros a su música. Es una recopilación de lo que representa Bach. Es un mano a mano entre la música y la danza”, comenta Palacio.