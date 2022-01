Concierto en la terraza de The Beatles llega a plataformas

El legendario concierto en la terraza de The Beatles se estrenó este viernes completo y con una mejorada mezcla de audio en varias plataformas de “streaming” como Spotify, Youtube y iTunes con motivo de celebración del 53 aniversario de la que fue la última actuación de la banda británica.

Con el título “The Beatles: Get Back-The Rooftop Performance” el audio del concierto celebrado el 30 de enero de 1969 en la azotea de las oficinas centrales de Apple Corps en Londres ha sido mezclado y mejorado en estéreo y Dolby Atmos por los productores Giles Martin y Sam Okell, según un comunicado de Universal.

Se trata de diez cortes con las canciones, algunas de ellas en varias tomas, “Get Back”, “Don’t Let Me Down”, “I’ve Got a Feeling”, “One After 909”, “Dig A Pony” y el corte “Jam/excerpt of “God Save The Queen”, a lo largo de 38 minutos de escucha.