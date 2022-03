Dos días después de la frustrada presentación de Christian Nodal en el estadio Atanasio Girardot, los organizadores del concierto confirmaron que esta semana abrirán un canal de comunicación para atender “las peticiones, quejas y reclamos que les asisten a todas las personas que ostentan la calidad de consumidor”.

En un comunicado de prensa ratificaron que ellos cumplieron con todos los compromisos adquiridos de orden económico logístico, técnico y administrativo que se requerían para garantizar la presentación del artista, “sin embargo, por circunstancias ajenas a la voluntad de estos, y ligadas al artista, esto no fue posible”.

“Esta vez hubo demasiadas cosas imprevistas, los empresarios cumplieron al 100%, se portaron como unos caballeros y siguieron todas las indicaciones al pie de la letra”, afirmó el Christian Nodal, explicando los contratiempos que no le permitieron llegar al país.

El artista agregó que “las palabras no cambian las cosas, el dinero tampoco; por mi parte no me voy a quedar con el dinero del show, lo voy a devolver completamente y espero que los empresarios busquen una manera de recompensar a mi público colombiano por esto que pasó”.