¿Fuego y agua pueden ser amigos?, Pixar resuelve la duda en su nueva película Elementos

La premisa de la cinta, que se ve en el tráiler, es: “Los elementos no se mezclan” y ahí comienza esta nueva reflexión.

El solo hecho de pensar en una amistad inesperada que provoca incomodidad, bromas y pasos en falso que pueden ser divertidos, lo remitió a la realidad de su vida: “Empecé a crear capas en mi relación con mi esposa: yo soy coreano y ella es estadounidense, mitad italiana (...) Le oculté la relación a mis padres al principio porque ellos, a la vieja usanza, querían que me casara con alguien coreano. Las últimas palabras de mi abuela fueron literalmente: ¡Cásate con coreana!”.

Sohn no quiere pensar en un mensaje único, y tampoco obligar a que quien la vea sienta que hay un mensaje concreto. Para él ha sido un viaje personal, “en el que solo he querido agradecer a nuestros padres los sacrificios que han hecho”.

De todas maneras, así el fuego y el agua sean los protagonistas de esta historia, van a estar presentes también el aire y la tierra y cada uno tendrá un color específico. “Las vecindades de agua son predominantemente azules. En los espacios que habitan los personajes de fuego resaltan los colores rojo y naranja, mientras que los de tierra lucen tonos de verde o marrón. El aire tiende a ser translúcido, color morado, lavanda o rosa, pero es sutil, no hay ningún lugar que sea de un solo color”, aclara el diseñador de producción Don Shank.

¿Por qué decidieron centrarse en el fuego y el agua como protagonistas? Peter Sohn, director de la película, le explicó a EL COLOMBIANO que todo empezó con un dibujo. “Cuando estaba dibujando por primera vez estas ideas llegué a un personaje de fuego y empecé a dibujarlo. Y entonces, de repente, estaba tratando de averiguar qué sería realmente difícil para el fuego y dibujé un montón de personajes de fuego sobre el agua en un barco. Entendí que era una tensión inmediata de como, esa persona de agua podría apagar a ese personaje de fuego y esa tensión no se generaba entre un personaje de tierra y uno de aire, por ejemplo”.

A pesar de la “orden” de su abuela, los padres de Sohn descubrieron que tenían mucho en común con la familia de su eventual nuera y eso influyó en esta película. “Porque se trata de entender a nuestros padres como personas. De esa comprensión surge el aprecio por los sacrificios que hacen por sus hijos. Mis padres emigraron de Corea a principios de la década de 1970, así que nací allí y me crié con las tradiciones, el idioma y la cultura coreanos en la muy estadounidense ciudad de Nueva York”.

Entonces para Sohn esta es una experiencia muy personal con la que siente que la gente puede conectar y convertirse así en universal. “Mi objetivo es establecer conexiones con la película y que desde los niños hasta los adultos, las familias y todo el mundo, encuentren un putno transversal, yo no quiero predicar nada”, reafirma.

Para generar esa conexión era importante el edicto de Sohn: “Ember es fuego, no está en llamas. Y Wade, naturalmente, es agua, no un recipiente que contiene agua”. Y así ambos se mueven naturalmente, de una forma que también es creíble y que tiene el sello Pixar por donde se le mire. Dicen desde Pixar que la escala de los efectos no tiene precedentes para una película que hayan hecho.

En este proyecto hay un colombiano, se trata de Luis Uribe Córdoba, quien trabaja en Pixar desde 2015 y contó en sus redes que esta es una de las películas más complejas en las que han trabajado.