“Estoy más vivo que nunca”: José Luis Perales aparece en video para desmentir supuesta muerte

El reconocido cantante español, José Luis Perales, está vivo. El mismo autor tuvo que desmentir la supuesta muerte que este 7 de agosto reportaron varios medios internacionales. Para hacerlo grabó un video desde Londres, donde pasa unos días con sus hijos y esposa. “Estoy más vivo que nunca”, dijo para aclarar los rumores.

“Os hablo desde Londres, un lindo maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, ya estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, ha dicho que me he muerto, y de verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca”, dijo.

El artífice de populares himnos como “Y cómo es él” y “Un velero llamado libertad”, tiene 78 años -nació el 18 de enero de 1945 en Castejón, España- y comenzó su trayectoria como cantante en 1973.

Perales nunca quiso ser cantante cuando, pero siendo empleado como delineante en una empresa de Madrid mientras desarrollaba su faceta de compositor musical, conoció al principal productor discográfico de la época, Rafael Trabucchelli, quien le animó a desterrar los miedos y enfrentarse al público.

Más adelante diría: “quise ser compositor, aunque alguien se empeñó en que cantara y salió bien, gracias a eso he tenido grandes satisfacciones”.

El compositor de algunos de los grandes éxitos de Rocío Jurado, Mocedades, Julio Iglesias, José Feliciano o Raphael, tuvo su primer hito como letrista con la letra de Por qué te vas en la voz de Jeanette, en 1974.

“Y cómo es él”, ya en su voz, e inspirado en la separación de Julio Iglesias e Isabel Preysler, fue un “boom” en América antes que en España. También marcó su carrera el componer en 1985 “Marinero de Luces”, el disco con el que Isabel Pantoja reapareció en el mercado discográfico tras la muerte de su marido, el torero Paquirri, y por el que recibió cinco discos platino en España.

En 2020 anunció su despedida de los escenarios con una gira que se extendió más de lo normal por la pandemia del coronavirus. Entonces había decidido que era hora de “dejar de hacer esas giras larguísimas que al final acaban con uno”.

Estuvo en Medellín, ciudad para la que necesitó no una, sino dos fechas para cumplir con la demanda de boletería y de público que lo quiere ver a finales de marzo de 2022. Entonces prometió que seguiría haciendo música con los suyos, en casa.