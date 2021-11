Tal comportamiento soslaya una idea básica: el arte y las expresiones del espíritu no brotan de la nada, para su florecimiento se necesita una estructura que les dé permanencia. Ir en exclusiva a los eventos gratuitos contribuye poco a la salud de los bolsillos de las organizaciones privadas sin ánimo de lucro dedicadas a ofrecer caminos distintos para emplear el tiempo de ocio. “Si hacemos un evento gratuito se nos llena el lugar, pero cuando hacemos eventos con boletería tenemos aforos menores a los esperados y menores a los logrados en 2019”, sostiene Prieto. Algo muy parecido se percibe en los corredores y salas del Museo de Antioquia: en 2019 en una jornada cualquiera recibía entre 750 a 800 turistas y locales. “Hoy la cifra es de 210, 200, 220. En los días muy buenos asciende a 340”, cuenta María del Rosario Escobar Pareja, directora general de la entidad. Es decir, las taquillas extraordinarias de 2021 no llegan ni a la mitad de las normales en 2019. En resumen, creció la práctica de solo asistir a eventos culturales subsidiados.

Cuéntale a Dios tus planes —reza un refrán judío— y lo verás reír. Después de seis meses sin actividades presenciales los museos, los teatros de gran formato y otros actores de la cultura anhelaban fundirse en el gran abrazo de la reactivación. María Patricia Marín Arango, directora del Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, soñaba “con que al abrir las puertas iban a faltar sillas por la asistencia de la gente”. Las cosas no fueron así. El lento regreso de los visitantes, los gastos operacionales de las aperturas y, en algunos casos, la insuficiente ayuda del Estado siembran en las bocas de muchos gestores artísticos las palabras déficit, dificultad financiera y aforos reducidos.

Danza de números

Las contingencias de la pandemia golpearon con fuerza la cartera de los gremios culturales: sus movimientos económicos frenaron en seco en marzo y reanudaron a media marcha en septiembre de 2020. Por ejemplo, las entradas propias de museos y teatros —alquiler, parqueaderos, boletería y venta en tiendas— se desplomaron. En el Mamm, el monto significó el 39 % en 2019 —$2.800 millones— de los ingresos totales. En 2020 apenas se reunieron $922 millones y se vaticina reunir $1.700 millones en 2021. Esto es $1.000 millones por debajo de la capacidad del museo antes de la covid-19. Con estas cuantías en mente se entiende el desasosiego de González cuando expresa que “realmente, para el sector cultural, no ha existido la reactivación. Dada su fragilidad no la ha experimentado”. El Museo de Antioquia también padece la estrechez. Las operaciones comerciales previas a la crisis sanitaria ascendieron a los $12.000 millones. 2020 trajo consigo apenas $7.000 millones. Y la incógnita se dibuja en el balance de 2021. El aprieto lo sintetiza con sencillez Escobar Pareja: “Las cifras complejas corresponden a una contexto de dificultades grandes en la gestión de recursos”. Ambos Museos contaron con el respaldo del programa Formación de Públicos, estrategia de la Alcaldía de Medellín, para hacer posible el consumo cultural de los estratos uno, dos y tres. No obstante, el Ministerio de Cultura los defraudó al otorgar solo la mitad de los aportes dados en 2020.

Por su parte, Filarmed no presentó número rojos ni en 2020 ni en 2021. “Hemos sido una organización afortunada, gracias a los músicos y al personal administrativo pudimos diversificar nuestro portafolio”, indica Prieto. Asimismo las alianzas dentro del mundo cultural ayudaron a conquistar el punto de equilibrio: sus presentaciones en los teatros Pablo Tobón, Universidad de Medellín y Metropolitano “en la gran mayoría de las veces se ajustan a acuerdos de coproducción o se aplican tarifas reducidas. Ha sido algo bueno que nos dejó la pandemia: podernos unir”, concluye. Una realidad distinta padece el Teatro Metropolitano: su déficit actual suma $400 millones, la quinta parte de presupuesto en tiempos de maniobra reducida. “Este es un año deficitario para nosotros. Ya es un año que genera una alerta”, apunta Marín Arango.