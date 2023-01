Bad Bunny no descansará del todo en 2023, como anunció que haría para cuidar de su salud física y mental. La estrella boricua encabezará las invitaciones del próximo Festival Coachella , que se celebrará los fines de semana del 14 al 16 y del 21 al 23 de abril , convirtiéndose en el primer cantante hispano y latinoamericano en ocupar el escenario principal.

Esta es la primera edición del festival de Coachella que no hay un artista blanco entre los que encabezan las presentaciones, destacó el periódico Los Angeles Times. Los veteranos del rock alternativo Björk, Blondie, Gorillaz y The Chemical Brothers hacen parte de la extensa lista de artistas que también incluyen a Burna Boy, Jackson Wang, Linda Lindas, Dominic Fike y The Kid Laroi.

También se presentan los nominados al Grammy al mejor artista nuevo de 2023, Tobe Nwigwe, Wet Leg y Domi y JD Beck. Este el cartel que compartió este martes la cuenta de Instagram del evento: