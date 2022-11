Si bien en Colombia hay una nueva generación de cantantes de reguetón muy exitosa, los argentinos están empezando a conquistar el mercado con igual fuerza, especialmente el europeo y poco a poco se ganan un lugar en el gusto americano. Argentina tiene una escena de freestyle más amplia que la colombiana, y esta es la que ha superado las barreras de lo underground para llegar con la fuerza de las rimas al circuito comercial. Estos son algunos de los nombres que se escuchan cada vez con más frecuencia en el país.

Paulo Londra. Lanzó hoy “A veces” con Feid, una colaboración que tiene sentido porque Londra, como el Ferxxo tienen una gran inclinación por las canciones de amor. No es la primera vez que colabora con un colombiano, pues también ha trabajado con Ovy on The Drums, una alianza que le costó, pues terminó involucrado con Warner Music, un contrato que el artista peleó y terminó silenciándolo durante dos años. Ahora, con más experiencia, está de vuelta en el juego.

Le puede interesar: Arranca Circulart, la feria de música independiente más grande del país

Publicidad

“A veces” es una canción que retoma los ritmos del reguetón clásico y se alimenta de las rimas experimentadas de Londra, con el estilo característico de Feid.