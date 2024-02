La música

“Siempre canté pop y fue lo que quise hacer, pero las condiciones en ese momento no eran fáciles. Produje mi primer EP y me quedé con él bajo el brazo, porque no tenía donde mostrarlo, porque aún las plataformas no eran tan populares y asequibles”, relata la artista, que rápidamente puede cambiar su acento paisa por el mexicano o por uno “neutro”.

Tras esa etapa inicial le propusieron actuar, primero estuvo en la Escuela de talentos de RCN y allá se formó. Estuvo en producciones como Chica Vampiro, El Estilista y Azúcar.

Le recomendamos leer: Paulina Dávila, en la piel de la fiel amiga de Griselda Blanco, en la serie de Netflix

A principios de este 2023, ya consolidada en México, tras un tema familiar complicado con la salud de su papá, regresó a Medellín para estar cerca y le resultó la opción de estar en Arelys Heano. “En esas apareció un amigo, que era mi bajista cuando yo hacía música acá y me despierta de nuevo esa pasión”.

Grabó un EP de cinco canciones y ya lanzó Como quiero, un tema que habla de “darlo todo por el todo, y nunca, entregar nada a medias”. Su voz es potente y expresiva, que combina muy bien con el ritmo alegre y pegadizo que propone el sencillo.

Lea también: Iván Lalinde está de cumpleaños: 30 años en la televisión

“Creo que hay que cambiar el concepto de que hay en Colombia que hay que ser actriz o cantante, no las dos, algo que en México es muy normal”, dice Sue, que quiere seguir apostándole a las dos facetas.