El teatro comienza con monólogos en este 2020

Esta historia y 16 más se podrán ver en el Encuentro de Monólogos (15 de enero al 2 de febrero). Para Néstor Celis, su intérprete, lo más importante era no caer en la parodia: “Queríamos mostrar un ser humano, no al cliché de una mujer trans. Es un tema delicado porque en una sociedad tan machista, lo peor que se puede hacer es una burla”, dice el actor de este monólogo, El cielo y el dolor , de la compañía ID Theater Studio de Nueva York, que dirige el manizalita Germán Jaramillo hace 20 años.

Solo uno

La esencia del teatro es el monólogo. “Cuando comenzó a hacerse en Grecia era con un solo actor en escena. Por eso la palabra protagonista viene de protos-, primero, y -agonistís, luchador o jugador”, explica Iván Zapata, director del Teatro Popular de Medellín y organizador del festival Monologuemos, también dedicado al género. “En sus inicios un intérprete hacía varios personajes. Luego apareció el deuteragonista (segundo personaje), con Sófocles, y el tritagonista (tercero), con Eurípides. Pero la esencia es un solo actor”.

Indica Iván que el monólogo es una sola persona dialogando (mono-, solo, logos-, diálogo) pero se distinguen varios tipos. El director de teatro Mario Sánchez diferencia monólogo de soliloquio: “En el primero vemos y oímos a un personaje que se habla a sí mismo. El ejemplo de cajón es el que escribe Shakespeare para el personaje Hamlet, ‘ser o no ser’, o la obra Primer amor de Samuel Beckett”.

La línea casi invisible que la separa con el soliloquio es que este “va dirigido a un interlocutor que permanece callado, como se ve en Sobre el daño que hace el tabaco de Antón Chéjov o Diatriba de amor contra un hombre sentado de Gabriel García Márquez”.

Mario cita al dramaturgo español Sanchís Sinisterra para explicar las formas del monólogo en tres figuras: “Cuando el locutor (o sujeto monologante) se interpreta a sí mismo; cuando interpela a otro sujeto (o personaje B); y cuando interpela al público”.

Mario señala que es diferente al stand up comedy o comedia en vivo, un formato que viene del café-teatro de la década del 60 en París. “Es particular del stand up comedy su público joven, de risa fácil y liberadora bajo un repertorio siempre de información actual”.