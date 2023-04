35 libros recomendados para celebrar 35 años de la Filbo

Los libros no siempre son el centro en el evento que más lo promociona. Pero para muchos lectores ellos son la razón de ser de un encuentro que reúne en cada edición alrededor de 500 expositores en más de 1.600 actividades y participantes nacionales e internacionales.

El otro hecho, al cual muchos usuarios reaccionaron en Twitter, fue el de la dificultad que tuvo Martín Caparrós para subir a la tarima en su encuentro con Juan Villoro. Caparrós está en silla de ruedas y la Filbo, al parecer sin condiciones para recibir en sus escenarios a personas que no caminen en dos piernas, no pudo acogerlo como lo requería en su propio panel.

Ahora bien, se sabe que la feria no viene a cambiar radicalmente el mundo del libro. Viene a consolidar o confirmar un estatus, a mostrarnos cómo está, a decirnos cuánto se vende en una época del año en la que más se venden libros en el país. Y a anunciarnos cómo se sitúa el libro en medio de la crisis del papel.

“¿Qué es la muerte sin lágrimas?, se pregunta Ka ante la noticia de su madre muerta. No se trata de cualquier duelo, para ella acaba de morirse un fantasma”, Yessica Chiquillo Vilardi.

“En medio de una depresión, una profesora de idiomas acepta la propuesta de un antiguo estudiante: viajar a Rumania. Adormecida y muda, verá cómo su compañero de viaje revela secretos y matices de personalidad que hasta entonces ella no conocía”.

“Sigo acostada. Tampoco tengo qué hacer. Pero no todo de acá es peor que antes. También hay algo bueno: nunca nadie que me diga allá descansa el cuerpo de tu madre, ese es tu padre, él mató; esta es la tierra que te hace ver, probala. Acá nadie me conoce y eso para mí es un tesoro”.

Fortuna, Hernán Díaz