20 años en 20 libros colombianos

Hace 20 años la literatura pasaba por un momento muy diferente al que vive ahora. Gabriel García Márquez todavía estaba, Alfredo Molano seguía explorando los montes y Javier Darío Restrepo no había publicado esa clase maestra de ética periodística llamada El zumbido y el moscardón. Hace dos décadas no existían las editoriales independientes Tragaluz ni Angosta ni Rey Naranjo ni Sílaba. Tampoco Hilo de Plata y Mesa Estándar.

La Fiesta del Libro de Medellín no había nacido, o al menos no respondía a ese nombre. El Orquideorama no se había construido y los libros ocasionalmente habitaban el Jardín Botánico junto a un lector disfrutando leer bajo la sombra de un árbol, recostado sobre la manga.

Cuando se asomaba 2000, con las amenazas de que el mundo podía acabarse cuando los relojes marcaran las 12:00 a.m., no existían los e-books ni el Kindle ni el iPad. No se hacían lecturas masivas de La Odisea o La Ilíada a través de Twitter y nadie se imaginaba que iba a existir algo como un bookstagramer que reseñara sus lecturas favoritas con cierta periodicidad en las redes.