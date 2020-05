No crea ni comparta todo lo que le llega al celular

Rumor: Las redes 5G de telefonía móvil propagan la covid-19

Falso: Los virus no se desplazan por las ondas electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil. La covid-19 se está propagando en numerosos países en los que no existe una red 5G. Esta se transmite a través de gotículas minúsculas de secreciones respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. También es posible infectarse si se toca una superficie contaminada y posteriormente se lleva uno la mano a los ojos, la boca o la nariz.



Rumor: Beber alcohol lo protegerá de la covid-19

Falso: El consumo frecuente o excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud.



Rumor: Contener la respiración durante diez segundos o más sin toser o sentir molestias significa que no tiene covid-19 o cualquier otra enfermedad pulmonar.

Falso: Los síntomas más comunes de la covid-19 son la tos seca, el cansancio y la fiebre. Algunas personas pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad, como la neumonía. La mejor manera de saber si tiene el virus que produce la enfermedad es someterse a una prueba de laboratorio. No podrá salir de dudas llevando a cabo este ejercicio de respiración, que incluso podría resultar peligroso.

Rumor: Bañarse en agua caliente previene la infección por el nuevo coronavirus.

Falso: Bañarse en agua caliente no proporciona ninguna protección contra la covid-19. Lo mejor que se puede hacer para protegerse es lavarse las manos con frecuencia para eliminar los virus que pueda haber en su superficie y no contagiarnos al tocarnos los ojos, la boca y la nariz.

Rumor: Se puede matar el nuevo coronavirus con un secador de manos

Falso: Los secadores de manos no matan este virus. Para protegerse contra el nuevo coronavirus (2019-nCoV), lávese las manos frecuentemente con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Una vez limpias, séquese las bien con toallitas de papel o con un secador de aire caliente.

Rumor: Se puede matar este virus con una lámpara ultravioleta para desinfección

Falso: No se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo, ya que la radiación ultravioleta puede causar eritemas (irritación de la piel).

Rumor: Conviene enjuagarse regularmente la nariz con una solución salina para prevenir la infección por el nuevo coronavirus

Falso: No hay pruebas que indiquen que esta práctica proteja de la infección por el nuevo coronavirus.

Rumor: Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el nuevo coronavirus

Falso: Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus.Puesto que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) es un virus, no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección.

Rumor: Ya hay medicamentos para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus

Falso: Por el momento, no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV).