Si debe hacerse una prueba de covid-19, tenga en cuenta...

La Universidad de Yale en Estados Unidos patentó la prueba SalivaDirect, que tiene autorización de la FDA para ser comercializada pero todavía necesita más investigación para probar que es tan eficiente como la del hisopado. La presencia del nuevo coronavirus en las glándulas salivales se comprueba en el estudio Systematic analysis of ACE2 and TMPRSS2 expression in salivary glands reveals underlying transmission mechanism caused by SARS‐CoV‐2 publicado en la revista médica Journal of Medical Virology el pasado 22 de mayo. En esta prueba la persona recibe un tubo de ensayo esterilizado en el que debe escupir y enviarlo al laboratorio, ya que la muestra puede permanecer unas horas a temperatura ambiente sin que se afecte su calidad, han asegurado los investigadores al frente del desarrollo. Ya en el laboratorio, ese material debe ser analizado por un software de código abierto, desarrollado en Yale, que también amplifica el material genético del virus, como lo hacen las RT-qPCR. ¿Y por qué no se aplicó este método de recolección desde el inicio? “La detección de patógenos en saliva siempre ha sido considerada como menos confiable y sensible en comparación con la de muestra de nasofaringe. Pero ahora en la pandemia, su practicidad y rapidez parecen posicionarla como alternativa para avanzar en el testeo”, comenta el profesor Gustavo Gámez. Según un análisis publicado por los investigadores, los resultados de SalivaDirect coinciden un 94 % con los de una RT-qPCR convencional.