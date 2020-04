¿Por qué los mayores deben estar en casa?

El nuevo coronavirus no distingue edad ni nacionalidad, él solo necesita llegar a las células del cuerpo para comenzar a replicarse. La responsabilidad de mitigar su propagación es de todos, con medidas como el distanciamiento social, pero los estudios de lo que ha pasado en China, Italia y Estados Unidos (los países con más contagios) muestran la importancia de proteger a los mayores de 65 años.

La experiencia de otros países

Los números sobre las muertes en Italia no son alentadores, pero es importante recordar que la letalidad del virus no es la misma en cada lugar.

Un estudio publicado el 23 de marzo en la Journal of the American Medical Association (JAMA) analizó la evolución del virus en Italia y concluyó que en ese país la letalidad de la enfermedad es del 7,2 %, mientras que en China es del 2,3 %. Eso tiene que ver con sus características demográficas, dice la investigación. En 2019, el 23 % de la población en el país europeo tenía 65 años o más. Y eso se vio reflejado en los contagios este año: los mayores de 70 con covid-19 son el 37,6 % y en China son el 11,9 %.

Sin embargo, algo en lo que se parece la evolución del virus en Italia y China es la letalidad que tuvo en mayores de 80 años. Para esta población fue entre el 20- 21 %. No es tanta la diferencia.

Hay otro punto que sugiere la investigación: las muertes reportadas en Italia son de casos de personas con covid-19, pero no muestran afecciones preexistentes. Rodríguez explica que en cada país una persona mayor puede responder de forma diferente al virus y eso tiene que ver con el contexto cultural, sus hábitos y si tiene enfermedades crónicas en el momento que llega el virus (ver Radiografía).

En su experiencia atendiendo mayores, dice que “en Colombia, los hábitos de vida no son los mejores, no somos una población que haga deporte, somos sedentarios y nuestros adultos vienen de un modelo industrializado de jornadas muy extenuantes, en las que primaba el esfuerzo físico, por lo que, en la mayoría de casos, el cuerpo no está muy acondicionado para responder”, apunta.

También está la experiencia de Estados Unidos. Un informe del 26 de marzo del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) reportó la situación y dice que, en general, el 31 % de los casos, el 45 % de las hospitalizaciones, el 53 % de los ingresos en la UCI y el 80 % de las muertes asociadas con covid-19 se produjeron entre adultos de 65 años en adelante, con el mayor porcentaje de resultados graves entre los de 85 años y mayores.