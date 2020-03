La covid-19 no se transmite por el aire

¿Alguna posibilidad?

Esa transmisión aérea puede ser posible en circunstancias y entornos muy específicos donde se trabaja con procedimientos o tratamientos de soporte en los que se generan aerosoles; es decir, intubación endotraqueal, broncoscopia, succión abierta, administración de tratamiento nebulizado, ventilación manual antes de la intubación, girando al paciente a la posición prono, desconectarlo del ventilador, ventilación no invasiva de presión positiva, traqueotomía y reanimación cardiopulmonar.

Por otra parte, algunas publicaciones científicas han proporcionado pruebas iniciales sobre la detección del virus en el aire, pero estos hallazgos preliminares hay que interpretarlos con mucho cuidado, precisa la OMS.

Una publicación reciente en el New England Journal of Medicine ha evaluado la persistencia del virus en distintas superficies. En ese estudio experimental, sus autores generaron aerosoles (partículas en el aire) usando un nebulizador de tres chorros en condiciones controladas. Pero esta es una máquina de alta potencia que no refleja las condiciones normales de la tos humana, dice la OMS. Además, aunque ese estudio señalaba la aparición del coronavirus en partículas de aerosol durante un máximo de tres horas, no refleja un entorno clínico donde se producen aerosoles.

Hay informes de entornos en los que se han admitido pacientes con covid-19 sintomáticos y en los que, por ejemplo, no se detectó ARN de covid-19 en muestras de aire. La OMS conoce otros estudios que han evaluado la presencia de ese ARN vírico en muestras de aire, pero aún no se han publicado en revistas revisadas por pares.

También es importante tener en cuenta que la detección de ARN en muestras ambientales basadas en ensayos con PCR no significa que los virus sean viables y que se puedan transmitir.

Se necesitan más estudios para determinar si es posible detectar el coronavirus en muestras de aire de habitaciones de pacientes donde no hay procedimientos o tratamientos de apoyo que generen los aerosoles