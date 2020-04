Antes de entrar a casa, ¿tengo que quitarme la ropa y bañarme?

En los últimos días han circulado imágenes en redes sociales sobre las precauciones que se deben tener al salir a la calle para que el nuevo coronavirus “no ingrese a la casa” cuando usted regrese.

Publicidad

Muchas sugieren que hay que quitarse los zapatos desde la puerta y desinfectarlos con alcohol, limpiar las patas de las mascotas después de un paseo, quitarse la ropa y lavarla inmediatamente, o salir con prendas de manga larga, guantes y tapabocas. Todo eso es válido para personas cautas, pero ninguno de esos consejos los dan las autoridades de salud en el tema.

La Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) enfatizan en lavar las manos correctamente, desinfectar las superficies que se tocan seguido y evitar el contacto social (ver Para saber más).

La microbióloga Nancy Pino explica: “Si salgo a la calle no me voy a contagiar, no toda la población está infectada ni las personas están liberando virus cuando exalan, si camino por la calle y guardo la distancia no tengo por qué infectarme”. Precisa que del virus todavía hay mucho que aprender.

Piense en los lugares que frecuentaba antes de la cuarentena y mire si alguno de ellos es un espacio estéril. Ni su oficina ni la calle ni las discotecas y restaurantes, ni el metro ni el salón de clases ni su casa están desinfectados todo el tiempo. Esos sitios pueden estar limpios, es importante limpiarlos, pero no están completamente libres de microorganismos. Una investigación publicada en la revista científica Nature en 2011 dice que hay aproximadamente 1.400 especies conocidas de patógenos humanos, es decir, que causan enfermedades.

Publicidad

En la lista se incluyen virus, bacterias, hongos, protozoos y helmintos (gusanos) y, “aunque pueda parecer un gran número, estos microorganismos representan mucho menos del 1 % del número total de especies microbianas del planeta”.

Ahora imagine cuántos de ellos no han entrado ya a su casa, en sus zapatos o en su mascota. Claro, ahora la urgencia y preocupación está centrada en el nuevo coronavirus, pero las autoridades de salud insisten en que su energía debe estar concentrada en evitar que entre a su cuerpo. “Cuando alguien sale debe estar pendiente de las manos y la cara, por ahí entra el virus”, apunta la médica internista Paula Valencia, especialista en enfermedades infecciosas. Y Nancy Pino añade: secar muy bien las manos es igual de fundamental.

Así se puede hacer un uso prudente de los recursos vitales como los desinfectantes, el agua y los suministros de uso médico como guantes y tapabocas. Tan necesarios por estos días, ¿se imagina que se agoten? ¿Cómo se protegería, por ejemplo, el personal de la salud?

Puede tener un protocolo para entrar y salir de la casa si eso le da seguridad en estos tiempos, aunque sin extralimitarse.

Publicidad

La recomendación es concentrarse en tres cosas, que ya seguro parecen parte de un disco rayado, pero no por eso los debe dejar de escuchar: manos limpias, no tocar la cara y nada de besos ni abrazos. Si quiere extremar las precauciones y protocolos de higiene y bioseguridad, aquí hay algunas adicionales que dan especialistas.