Minsalud autorizó usar Hidroxicloroquina pero sigue el debate

El viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso, precisa que es una decisión del médico tratante el uso de la cloroquina e hidroxicloroquina, que no se recomienda en cambio la azitromicina. Además, que los estudios de cloroquina “se han realizado in vitro y hay información escasa en humanos” y que se deben evaluar los efectos adversos de esta. Agregó que se está investigando el rol de los medicamentos como preventivo para los trabajadores de la salud. Desde Minsalud aclaran igual que la malaria es un problema a nivel nacional y que las proyecciones del medicamento para esta enfermedad son anuales, así que los que ya estén designados para ello no podrán usarse para los pacientes con covid-19.

Se conoce su biología, su tasa de infección (R0) que es de 2,20 a 3,58 contagiados/infectado, su periodo de incubación (apróximadamente 5 días), su diámetro (60-140nm) y el tamaño de su genoma (30k) que es grande para un virus, dice Luis Orozco Idrobo, de la Escuela de Medicina de la Universidad Libre en Cali en una revisión a la literatura científica sobre la enfermedad covid-19. También que hasta ahora se han identificado dos cepas, que las principales vías de transmisión son las gotas respiratorias y hay posibles vías alternas que no se confirman como aerosoles o contagio fecal.

Se saben muchas cosas. Que permanece en las superficies a una temperatura de 21° a 23° y una humedad relativa del 40 % en aerosoles (por tres horas), monedas (4 horas), cartón (24 horas), acero inoxidable (2 a 3 días) y plástico (3 días) según la revisión Coronavirus disease 2019: What we know? publicada el 14 de marzo en el Journal of medical virology.