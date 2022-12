Hasta Puerto Rellena, en Cali, llegó el ministro del Interior, Alfonso Prada, para seguir explicándole al país cómo se ejecutará el polémico proyecto con el que el Gobierno le concederá la libertad condicional a los integrantes de la Primera Línea señalados de cometer delitos en el marco de las protestas de 2021.

En ese sector de la capital vallecaucana, que durante las protestas fue rebautizado como Puerto Resistencia y se convirtió en el epicentro de las movilizaciones en ese departamento, el ministro Prada defendió el proyecto y las primeras liberaciones ordenadas por el Gobierno de siete jóvenes bajo este programa.

“Escuché a la comunidad y no hay un solo colombiano aquí presente en este evento en Cali que no quiera ser un actor de la paz. Todos quisieran ser gestores y voceros y me voy con ese mensaje”, expresó el ministro del Interior.